Partager Suivez GOAL sur Google

Marc White, entraîneur de Dorking Wanderers, a fait sensation sur Internet après la diffusion d’images de sa causerie explosive à la mi-temps du match de sixième division disputé mardi contre Hemel Hempstead Town. Alors que son équipe était menée 2-1 à la pause, cet entraîneur au franc-parler des divisions inférieures a lancé une tirade truffée de jurons et renversé des meubles dans le vestiaire.

Publicité

Un entraîneur furieux saccage le vestiaire

Filmée par la chaîne YouTube Bunch of Amateurs, la scène montre le patron de Dorking perdre son sang-froid après avoir vu son équipe dilapider une avance acquise tôt dans la soirée de mardi. Alfie Rutherford avait trompé Michael Johnson à son premier poteau après deux arrêts de Glenn Morris face à Lee Angol et Darion Dowrich, mais George Williams avait égalisé à la suite d’un cafouillage dans la surface avant de transformer un penalty en fin de match. White s’en est alors pris à ses joueurs à la pause.

Une tirade truffée de jurons laisse les joueurs sous le choc

S’adressant à son groupe dans la vidéo devenue virale, White a explosé : « Qu’est-ce qui ne va p***** pas chez vous ? Pinch, Josh, qu’est-ce qui ne va p***** pas chez vous ? Pourquoi est-ce que, p*****... »

Frappant puis renversant une table tandis que ses joueurs sursautaient, il a crié : « Pourquoi vous jouez p***** sur ce terrain de m**** ? Arrêtez ça, b***** ! Arrêtez ça, b***** ! Vous sortez. C’est p***** catastrophique. Vous n’en êtes pas loin. Réveillez-vous, p*****. C’est de la m****, p*****. C’est embarrassant pour moi ! Ne jouez pas sur ce terrain de m**** quand on presse à fond ! M**** ! C’est de la m****, p***** ! Réglez-moi ça, bande de c******. Vous devriez être furieux contre vos coéquipiers. Je vous l’ai dit. P***** de buts de m****. Je suis p***** consterné. Vous avez intérêt à espérer que le score ne reste pas le même. Je vous le dis, p*****. Réglez-moi ça, bande de c******. Vous feriez p***** mieux, collectivement, d’arrêter de commettre les mêmes erreurs de m****. Des erreurs de m**** ! Maintenant, vous avez intérêt à montrer que vous avez des c*******. Montrez que vous avez des p***** de c*******. Sortez, sortez, p***** ! Vous restez assis ici, p*****. Sortez, p***** ! »

Après être sorti en trombe pendant que les joueurs se ressaisissaient, il est revenu en hurlant : « Je vais finir par me battre, p***** ! Qui vous a dit de rester ici ? Sortez ! » Renversant puis frappant de nouveau la table du pied, il a ajouté : « Sortez, b*****. Maintenant ! Sortez, p***** ! C’est une p***** de honte ! »

Publicité Publicité

L’entraîneur au franc-parler défend son coup de colère dans le vestiaire

Revenant ensuite sur les images devenues virales, White a déclaré à Daily Star Sport : « Certaines personnes me surprennent, de nos jours. Le football est entré dans une nouvelle ère où les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe, parce que la Premier League a un côté un peu clinquant.

Related Topics

« Mais tous ceux qui évoluent dans le football savent que ce qui s’est passé mardi ne se produit peut-être pas chaque semaine, mais arrive certainement régulièrement dans ce milieu. À Dorking, la particularité, c’est que, comme Bunch Of Amateurs filme tout cela, les gens peuvent le voir.

« Voilà, c’est comme ça. Des caméras nous suivent depuis peut-être sept ans. Pour être honnête, je n’y pense même jamais. Mais oui, j’étais clairement plus en colère que d’habitude. »

Publicité

Une égalisation tardive sauve un point à domicile

Ce coup de colère a provoqué une réaction en seconde période : Dawid Rogalski a repris un corner de la tête, puis Josh Green a redonné l’avantage aux visiteurs six minutes plus tard d’une demi-volée. Rutherford a toutefois poussé le ballon au fond à la 89e minute pour arracher l’égalisation et un nul 3-3. Après avoir sauvé un point en milieu de semaine, l’équipe de White retrouvera la compétition samedi à Meadowbank, où elle recevra Weston-super-Mare. Éviter une nouvelle entame poussive sera essentiel pour que son entraîneur garde son calme.