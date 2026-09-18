Comme l’a annoncé vendredi le sélectionneur Nestor Lorenzo, l’ailier gauche manquera aux Sud-Américains pour les matches contre le Mexique, le Paraguay et le Pérou.

Il existe donc un accord entre la fédération colombienne et le Bayern Munich, selon lequel Diaz doit profiter de la trêve internationale pour se reposer et revenir à 100 % de ses moyens. Le joueur de 29 ans a connu un début de saison plus que mitigé avec le Rekordmeister allemand.

« J’ai parlé avec lui et je lui ai dit : “Tu as l’air fatigué, Lucho. Tu n’as pas ta vivacité habituelle, qu’est-ce qui t’arrive ?” Et nous avons alors décidé qu’il devait faire une pause, parce qu’il a disputé plus de 60 matches », a expliqué Lorenzo.

Bayern Munich : pourquoi Luis Diaz est-il actuellement hors de forme ?

Rien qu’avec le Bayern, Diaz a disputé 51 matches la saison passée. La Coupe du monde, lors de laquelle la Colombie a atteint les huitièmes de finale, a encore raccourci ses vacances. Depuis son retour à Munich, Diaz paraît lourd et brouillon dans ses actions, ce qui se remarque surtout dans sa finition. Ses récentes performances auraient même, selon certaines informations, suscité de l’étonnement au sein de la direction du FCB.

Ce n’est que lors de la victoire 5-1 contre le VfB Stuttgart lors du match d’ouverture que Diaz a marqué un but, alors qu’il avait vendangé plusieurs très grosses occasions à Schalke et à Elversberg. « Je suis à la recherche de ma meilleure version et je vais bientôt la retrouver », a-t-il récemment déclaré à Sky avant d’ajouter : « Je crois que ce but va arriver au prochain match. »

Vendredi, le Bayern Munich reçoit l’Union Berlin à l’Allianz Arena. On ne sait pas encore si Diaz sera titularisé.