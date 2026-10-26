Le Portugais a aimé une publication Instagram accompagnée de ce texte : « Ne pousse jamais une personne loyale au point qu’elle s’en fiche. » Le journal Manchester Evening News a publié une capture d’écran de ce « J’aime » et s’est montré critique. « Qu’est-ce qui prend à Bruno Fernandes ? D’habitude, il est au-dessus de ce genre de choses, et voilà qu’il aime des Reels idiots comme un adolescent de mauvaise humeur », a écrit le journaliste.
« Il est tout à fait compréhensible qu’il soit frustré après avoir sacrifié les meilleures années de sa carrière pour un club qui ne cesse de décliner. Mais il a d’abord laissé tomber Michael Carrick, et maintenant il se comporte comme Garnacho sur les réseaux sociaux », a ajouté le journaliste.
Lorsqu’il jouait à United, Garnacho avait semé le trouble avec plusieurs publications dans lesquelles il avait clairement exprimé son mécontentement face à sa situation. La semaine dernière, après la défaite 4-1 en Ligue des champions à Côme, Bruno Fernandes avait imputé la responsabilité du revers à l’entraîneur Carrick, lui reprochant l’absence de pressing.
Pourquoi Bruno Fernandes et l’entraîneur Michael Carrick se sont-ils accrochés ?
Dimanche, lors du match de championnat à domicile contre Bournemouth, Carrick s’est donc passé de son capitaine et l’a laissé sur le banc. Sans le milieu offensif, United a subi une nouvelle défaite, 3-0, qui fragilise sérieusement la position de l’entraîneur. Les médias anglais s’attendent à un licenciement de Carrick dès cette semaine. Si l’entraîneur s’en va, Bruno Fernandes pourrait réintégrer l’équipe.
Âgé de 32 ans, Bruno Fernandes joue pour les Red Devils depuis 2020. United avait déboursé 65 millions d’euros pour le recruter auprès du Sporting Lisbonne. Son contrat à Old Trafford court jusqu’à la fin de la saison.