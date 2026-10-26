Le Portugais a aimé une publication Instagram accompagnée de ce texte : « Ne pousse jamais une personne loyale au point qu’elle s’en fiche. » Le journal Manchester Evening News a publié une capture d’écran de ce « J’aime » et s’est montré critique. « Qu’est-ce qui prend à Bruno Fernandes ? D’habitude, il est au-dessus de ce genre de choses, et voilà qu’il aime des Reels idiots comme un adolescent de mauvaise humeur », a écrit le journaliste.

« Il est tout à fait compréhensible qu’il soit frustré après avoir sacrifié les meilleures années de sa carrière pour un club qui ne cesse de décliner. Mais il a d’abord laissé tomber Michael Carrick, et maintenant il se comporte comme Garnacho sur les réseaux sociaux », a ajouté le journaliste.

Lorsqu’il jouait à United, Garnacho avait semé le trouble avec plusieurs publications dans lesquelles il avait clairement exprimé son mécontentement face à sa situation. La semaine dernière, après la défaite 4-1 en Ligue des champions à Côme, Bruno Fernandes avait imputé la responsabilité du revers à l’entraîneur Carrick, lui reprochant l’absence de pressing.

Pourquoi Bruno Fernandes et l’entraîneur Michael Carrick se sont-ils accrochés ?

Dimanche, lors du match de championnat à domicile contre Bournemouth, Carrick s’est donc passé de son capitaine et l’a laissé sur le banc. Sans le milieu offensif, United a subi une nouvelle défaite, 3-0, qui fragilise sérieusement la position de l’entraîneur. Les médias anglais s’attendent à un licenciement de Carrick dès cette semaine. Si l’entraîneur s’en va, Bruno Fernandes pourrait réintégrer l’équipe.

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Âgé de 32 ans, Bruno Fernandes joue pour les Red Devils depuis 2020. United avait déboursé 65 millions d’euros pour le recruter auprès du Sporting Lisbonne. Son contrat à Old Trafford court jusqu’à la fin de la saison.