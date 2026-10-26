Le Portugais a aimé une publication Instagram portant le texte : « Ne pousse jamais une personne loyale au point qu'elle s'en fiche. » Le journal Manchester Evening News a publié une capture d'écran de ce « like » et l'a commenté sur un ton critique. « Qu'est-ce qui prend à Bruno Fernandes ? Il est pourtant au-dessus de ce genre de choses, et voilà qu'il aime des reels idiots comme un adolescent boudeur », a écrit le journaliste.

« Il est tout à fait compréhensible qu'il soit frustré après avoir sacrifié les meilleures années de sa carrière pour un club qui ne cesse de décliner. Mais il a d'abord laissé tomber Michael Carrick, et maintenant, il joue les Garnacho sur les réseaux sociaux », a ajouté le journaliste.

Pendant son passage à United, Garnacho avait semé le trouble avec plusieurs publications dans lesquelles il exprimait clairement son mécontentement face à sa situation. La semaine dernière, après la défaite 4-1 en Ligue des champions à Côme, Bruno Fernandes avait imputé ce revers à l'entraîneur Carrick, auquel il reprochait l'absence de pressing.

Pourquoi Bruno Fernandes et l'entraîneur Michael Carrick se sont-ils opposés ?

Dimanche, lors du match de championnat à domicile contre Bournemouth, Carrick s'est alors passé de son capitaine et l'a laissé sur le banc. Sans le milieu offensif, United a subi une nouvelle défaite, 3-0, qui fragilise fortement la position de l'entraîneur. Les médias anglais s'attendent à ce que Carrick soit limogé dès cette semaine. Si l'entraîneur part, Bruno Fernandes pourrait réintégrer l'équipe.

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Bruno Fernandes, 32 ans, joue pour les Red Devils depuis 2020. United avait alors déboursé une indemnité de transfert de 65 millions d'euros auprès du Sporting Lisbonne pour le recruter. Son contrat à Old Trafford court jusqu'à la fin de la saison.