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Gary Neville a vivement critiqué le défenseur de Manchester United Ayden Heaven pour un tacle imprudent les deux pieds en avant lors de la défaite préjudiciable de son équipe face à Bournemouth en Premier League. Ce geste choquant a donné le ton d’un après-midi désastreux, laissant l’entraîneur Michael Carrick lutter pour sauver son poste alors que United se trouve juste au-dessus de la zone de relégation.

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Neville stupéfait par un tacle dangereux

Neville a sévèrement critiqué Heaven après un geste dangereux lors de la surprenante défaite 3-0 de Manchester United face à Bournemouth en Premier League. Le jeune défenseur s’est lancé dans un tacle imprudent, les deux pieds en avant, sur Evanilson alors que le score était encore vierge.

Heureusement pour Heaven, l’attaquant brésilien a réussi à s’écarter. Ce geste lui a probablement évité un carton rouge direct et une expulsion précoce. L’arbitre Jarred Gillett lui a tout de même adressé un carton jaune. Mais la nature étrange de cette tentative a profondément alarmé Neville, qui commentait le match.

Une technique jamais vue depuis 1984

Neville n’a pas mâché ses mots au sujet de ce tacle. Il a souligné à quel point le défenseur avait eu de la chance de rester sur le terrain après une telle décision.

« Il a de la chance que le joueur de Bournemouth s’écarte, parce qu’il se jette les deux pieds en avant », a déclaré Neville sur Sky Sports. « Je suis content qu’il ait sauté pour l’éviter, parce qu’on ne voit plus ce genre de tacle.

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« Qu’est-ce qu’il fait ? Je sais qu’il est jeune, mais ce n’est tout simplement pas un tacle. Il a beaucoup de chance que le joueur de Bournemouth s’écarte. Il n’y a pas de contact, donc ce n’est qu’un carton jaune, mais qu’il ne recommence pas. Je n’avais pas vu un tacle pareil depuis 1984 ! »

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Bournemouth sanctionne les erreurs défensives

Bournemouth a immédiatement profité du coup franc qui a suivi pour ouvrir le score. Justin Kluivert a délivré un centre que Rayan a repris pour marquer, aggravant les difficultés de Manchester United.

Les visiteurs ont doublé la mise cinq minutes plus tard. Adrien Truffert a profité d’une glissade de Leny Yoro, permettant à Marcus Tavernier de pousser le ballon dans le but vide, avant qu’Evanilson ne scelle la victoire 3-0 en fin de seconde période.

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Carrick lutte pour conserver son poste

Cette lourde défaite laisse l’entraîneur Carrick en lutte pour conserver son poste. Sous sa direction, Manchester United n’a remporté que deux de ses 12 premiers matches de la saison. Cette mauvaise série laisse le club à la 16e place du classement de Premier League, avec un seul point d’avance sur la zone de relégation, tandis que Bournemouth remonte à la 13e place après deux victoires consécutives. Manchester United doit désormais se préparer à un déplacement difficile à Stamford Bridge pour affronter Chelsea ce week-end.