Qu'est-ce que signifie la célébration d'Erling Haaland ? La vérité sur la joie du sérial buteur de Manchester City

Goal vous présente tout ce que vous devez savoir sur la célèbre pose de l'attaquant norvégien et sa signification.

Lorsqu'on est un attaquant qui marque beaucoup de buts au football, on a tendance à se retrouver souvent en train de faire la fête. Autrefois, la société était peut-être moins expressive - ou du moins moins moins tolérante à l'égard des manifestations explicites d'allégresse - et les footballeurs se contentaient de taper dans les mains ou d'étreindre leurs coéquipiers.

Aujourd'hui, la plupart des joueurs ont leurs propres célébrations, comme le dab de Paul Pogba, la danse d'Antoine Griezmann ou le masque de Raul Jimenez. Erling Haaland, l'une des étoiles montantes du football, a lui aussi une façon particulière de célébrer. Mais de quoi s'agit-il exactement et que signifient-elles ? GOAL y jette un coup d'œil.

Qu'est-ce que la célébration d'Erling Haaland ?

La célèbre célébration de but d'Erling Haaland consiste à s'asseoir sur le terrain, à croiser les jambes, à toucher ses pouces avec ses doigts et à fermer les yeux, comme s'il était en méditation ou dans une pose de yoga. Bien qu'il ne célèbre pas tous ses buts de cette manière, la nature performative de cette célébration particulière a fait qu'elle est devenue synonyme du Norvégien.

En effet, Haaland a effectué cette célébration au Red Bull Salzburg, au Borussia Dortmund et à Manchester City, ce qui signifie qu'elle fait désormais partie intégrante de son image. Ainsi, à l'instar de Cristiano Ronaldo et de son célèbre "Siii !", Haaland, véritable prétendant au trône de la star portugaise, a déjà mis au point une méthode de marquage des buts qui renforce l'image de marque.

Au début de l'année 2020, les joueurs du Paris Saint-Germain, emmenés par Neymar et Kylian Mbappé, ont réalisé en masse, par dérision, la célèbre célébration de Haaland après leur victoire en huitième de finale de la Ligue des champions contre Dortmund. La décision des stars du PSG de célébrer leur victoire de cette manière a été motivée par une photo qui a fait le tour des médias sociaux, montrant Haaland avec les mots "Paris, ma ville, pas la tienne".

On ne sait pas si le message était authentique ou non, mais il a suffi pour provoquer Neymar et consorts, qui se sont amusés à frotter le nez du jeune attaquant dans la défaite. Après avoir mené la réplique dérisoire sur la pelouse du Parc des Princes, l'attaquant brésilien a également posté un message sur sa page Instagram, déclarant de manière hautaine : "Paris, notre ville, pas la tienne".

La moquerie n'a pas été vue d'un bon œil en dehors de Paris. L'ancien attaquant anglais Gary Lineker a déclaré qu'il s'agissait d'un "manque de classe", une position qui a trouvé un écho auprès de nombreux fans et personnalités du monde du football. Néanmoins, le défenseur du PSG Presnel Kimpembe a défendu le geste, affirmant que Dortmund avait fait preuve d'un "manque d'humilité" après avoir remporté le match aller.

"Après leur victoire à domicile, ils ont sorti beaucoup de tweets, beaucoup d'Instagrams, beaucoup de mots, beaucoup de ceci et de cela", a déclaré un Kimpembe indigné à RMC Sport. "Ça nous a permis d'avoir cette petite rage dans un coin de notre tête et on en a profité."

Quoi qu'il en soit, le fait que les stars du PSG, dont la plupart sont des aînés de Haaland, aient jugé bon d'utiliser cette célébration particulière montre à quel point elle était devenue connue en si peu de temps. Fin 2022, la star des Green Bay Packers, Allen Lazard, a célébré un touchdown contre les New York Giants en prenant la pose.

Que signifie la célébration d'Erling Haaland ?

La célébration d'Erling Haaland est une reproduction d'une célèbre pose zen qui est couramment utilisée dans diverses pratiques méditatives, dont le yoga. Elle est connue sous le nom de pose du lotus ou Sukhasana en yoga et est censée aider un individu à trouver son zen.

Interrogé par Esporte Interativo sur la signification de cette pose dans le contexte du football, Haaland a expliqué : "J'aime beaucoup la méditation. Cela me fait me sentir calme et me donne de la tranquillité. C'est pourquoi il m'arrive de célébrer comme ça quand je marque un but." Haaland n'est pas le seul footballeur à intégrer des poses de yoga dans son catalogue de célébrations de buts. L'attaquant de Liverpool et de l'Égypte, Mohamed Salah, effectue occasionnellement une célébration basée sur la position de "l'arbre" dans le yoga.

Quelle est la célébration de la distanciation sociale d'Erling Haaland ?

Lorsque la saison 2019-20 de Bundesliga a repris en pleine pandémie mondiale de coronavirus, Haaland a célébré un but pour Dortmund avec un clin d'œil à la distanciation sociale. Le Norvégien a ouvert le score lors de la victoire du Revierderby contre Schalke en mai, envoyant son équipe vers une victoire 4-0, et sa célébration était remarquable parce que l'équipe est restée à l'écart lors de ce moment si convivial.

Les joueurs de Dortmund se sont espacés d'environ deux mètres et ont célébré le but par une danse tranquille dans un Signal-Iduna Park vide. "Il faut trouver le moyen de tirer le meilleur parti de la situation et de s'amuser", a déclaré Julian Brandt, ex-coéquipier de Haaland, à propos de la célébration après le match.