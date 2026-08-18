Borussia Dortmund s’est abstenu d’un possible petit tacle. Dans l’annonce officielle du transfert de Joey Veerman, qui arrive du PSV Eindhoven grâce à une clause libératoire de 22 millions d’euros et a signé jusqu’en 2031, le BVB n’a évoqué nulle part le caractère de son nouveau milieu axial.

C’était sans doute la bonne chose à faire. Après tout, ce mot avait déjà provoqué suffisamment de remous autour du joueur de 27 ans ces derniers mois. Le point de départ du débat, mené de manière intense aux Pays-Bas, fut une conférence de presse qui s’est tenue vers la fin du mois de mars dernier.

« Le caractère de Joey est… différent », avait alors déclaré au sujet de Veerman Ronald Koeman, qui n’est désormais plus sélectionneur. Koeman était déjà sûr à l’époque d’une chose : il ne retiendrait pas Veerman pour la Coupe du monde. « J’ai parlé avec Joey et je lui ai dit que pour le poste de numéro 6 gauche, il n’était ni mon premier ni mon deuxième choix », a-t-il expliqué. « Si tout le monde est en forme, il n’entre pas en ligne de compte pour la liste de la Coupe du monde. À son poste, je choisis d’autres types de joueurs. »

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Joey Veerman : meilleur passeur d’Eredivisie en 2024 et 2026

Ce n’était pas la première fois que Koeman agissait ainsi. Il existe un passif entre les deux. Lors du troisième match de groupe de l’Euro 2024 contre l’Autriche, perdu 3-2, Koeman avait déjà remplacé prématurément Veerman après seulement 35 minutes alors que le score était de 1-0. Veerman a ensuite bien rejoué en huitièmes, en quarts et en demi-finales, mais il n’a ensuite plus jamais été convoqué.

« C’était une situation extrême », disait ainsi Koeman il y a cinq mois au sujet de sa décision contre l’Autriche. « Je peux imaginer qu’il soit très douloureux pour un joueur d’être remplacé après 35 minutes. Ce n’est pas que je me dise : je ne veux pas d’un tel caractère. Le caractère joue un rôle, mais c’est avant tout une décision sportive », a insisté l’entraîneur.

Veerman lui-même a fini par exploser à la fin de la saison passée. Cette saison-là, il avait été sacré champion avec le PSV pour la troisième fois de suite. Veerman a disputé la meilleure de ses quatre années à Eindhoven. Il a inscrit huit buts et délivré 14 passes décisives, personne n’a fait mieux en Eredivisie. En 2023/24 aussi, ses 16 passes décisives n’avaient pas été dépassées. De plus, il a été le joueur du championnat à réussir le plus de passes dans le dernier tiers, le plus de passes réussies et le plus de passes menant à une occasion de but.

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Publicité « avec du vrai caractère » : le différend entre Joey Veerman et Ronald Koeman

« Je crois que j’étais le seul aux Pays-Bas à m’y attendre vraiment », a ainsi déclaré Veerman à ESPN au sujet de sa non-convocation pour la liste de la Coupe du monde. « Quand on tient sans cesse ce genre de conférences de presse et qu’on dit que mon caractère ne va pas, à un moment, on en a simplement assez. C’est sa décision de choisir qui il convoque, mais il ne doit pas prétendre que mon caractère est le problème. Ces conférences de presse commencent un peu à m’agacer. Il n’a plus besoin de m’appeler. »

Le point culminant de ce conflit a été réservé à Veerman. Un jour avant le premier match des Pays-Bas à la Coupe du monde contre le Japon, une publicité pleine page est parue dans le journal De Telegraaf. Veerman y faisait la promotion de la marque de jeans et de mode G-STAR, debout au bord de l’eau, un ballon orange entre les pieds. Avec ce slogan : « Du denim avec du vrai caractère. »

Veerman a certes expliqué plus tard qu’on lui avait indiqué que cette publicité ne serait publiée que trois jours plus tard. Il n’en reste pas moins quelqu’un qui ne cache pas son opinion. Il y a un peu plus d’un mois, il déclarait au sujet de ses envies de départ : « Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Il n’y a pratiquement aucun intérêt en ce moment. Cela peut être agaçant d’être constamment interrogé sur les raisons pour lesquelles je n’ai encore jamais changé de club. À un moment donné, cela tape sur les nerfs. Mon souhait est de réaliser un beau transfert, mais à l’heure actuelle, cela ne se fera pas. »

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Joey Veerman a failli atterrir à Brentford FC

Veerman avait posé comme condition un club qui joue sur la scène internationale, et soulignait : « L’Italie et l’Espagne me conviendraient bien, mais malheureusement les clubs là-bas ne montrent aucun intérêt pour moi. » C’était déjà le cas récemment. L’été dernier, Brentford FC voulait toutefois l’attirer en Angleterre, mais a manqué la date limite de sa clause libératoire inscrite dans son contrat ; Eindhoven a refusé. En hiver, Veerman a ensuite négocié pendant plus de deux semaines avec Fenerbahçe, sans être convaincu par un départ.

Cette fois, c’était différent avec le BVB. Veerman a parlé d’un « club formidable » et d’une « occasion fantastique » qu’il attend « depuis des années », avant même d’apposer sa signature au bas de son nouveau contrat. Mais quel type de joueur les Westphaliens récupèrent-ils avec lui, lui qui a inscrit 31 buts et délivré 67 passes décisives en 198 matches officiels avec Eindhoven ?

Un joueur qui, dans le pays voisin, a déjà été comparé à Toni Kroos. C’était avant l’Euro 2024. « Je pense que Joey possède des qualités que personne d’autre n’a aux Pays-Bas », disait alors Arnold Mühren, champion d’Europe 1988, dans Voetbal International. « Qu’est-ce que Kroos sait faire que Veerman ne sait pas faire ? Veerman fait les mêmes passes que Kroos. La seule chose que Kroos a en plus, c’est l’expérience. »

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Voici les forces et les faiblesses de Joey Veerman

Le profil de Veerman comble un chantier dans l’effectif de Dortmund, même si ce n’est pas à 100 %. Dans l’idéal, le BVB aurait eu besoin d’un vrai numéro 6 aux côtés de Felix Nmecha, à la fois fort dans les duels et dans le jeu, un joueur stratégiquement intelligent au profil de quarterback. Ce n’est pas Veerman : c’est davantage un numéro 8 qu’un numéro 6.

Malgré cela, le nouveau venu arrive immédiatement avec de claires ambitions de titulaire. Marcel Sabitzer surtout, qui n’a plus qu’un an de contrat et pourrait éventuellement encore être vendu, ainsi que Jobe Bellingham, vont devoir se méfier davantage à l’avenir. Car Veerman est capable d’apporter tout de suite des impulsions nettement meilleures dans la construction du jeu de Dortmund, toujours défaillante.

Veerman apporte avant tout une sécurité de balle et de passe exceptionnelle, qui lui permet de faire avancer le jeu vers l’avant. Il a une bonne vision du jeu et peut aussi se sortir par le jeu de situations de pression dans l’axe. C’est précisément une très bonne nouvelle pour Dortmund, car cela permet aux joueurs offensifs, une ligne plus haut, de se proposer dans les espaces où ils sont les plus forts.

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Joey Veerman a récemment créé 25 grosses occasions pour Eindhoven

Veerman joue au football avec une certaine nonchalance. Lorsqu’il est en forme, il dégage ainsi de la confiance, du calme, une aisance technique et le courage de tenter aussi des passes plus difficiles. En outre, il a fait partie des joueurs les plus créatifs d’Eredivisie ces dernières années. Lors de la saison du titre 2023/24, il a créé 130 occasions, soit 59 de plus que le deuxième. La saison précédente, il en était à 93 occasions, dont 25 grosses occasions.

Veerman est à son meilleur lorsqu’il a de l’espace devant lui et plusieurs options pour organiser le jeu. Sa force réside justement dans le fait qu’il peut mettre sa créativité au service du jeu depuis une position plus basse. Il n’a pas besoin d’apparaître constamment autour de la surface pour être dangereux. Cela fait de lui un milieu de terrain assez spécial : un numéro 8 créatif capable de construire et d’organiser le jeu depuis une position reculée.

Veerman n’est toutefois pas un joueur particulièrement dynamique. Ce n’est pas quelqu’un qui couvre constamment de grands espaces, presse agressivement l’adversaire ou colmate les brèches grâce à sa vitesse. Ce n’est pas un récupérateur exceptionnel et il ne deviendra probablement jamais le milieu le plus explosif ni le plus dominateur physiquement.

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Joey Veerman pourrait endosser au BVB un rôle très peu occupé ces derniers temps

Le double père, qui a récemment fêté ses fiançailles, se rapproche malgré tout fortement de la solution idéale souhaitée par les dirigeants de Dortmund. « Quand on joue comme nous avec une défense à trois, un match peut aussi devenir relativement laborieux si l’on place encore devant un holding six », avait déjà esquissé le directeur sportif Ole Book avant que le deal avec le Néerlandais ne soit bouclé.

C’est peut-être précisément là que réside la chance de Veerman. Aux Pays-Bas, on a beaucoup parlé récemment de ce qui lui manquerait prétendument. À Dortmund, il sera désormais surtout question de ce qu’il apporte.

Et c’est beaucoup : de la vision, de la qualité de passe, de la créativité et la capacité à diriger un match depuis une position reculée. Si le BVB parvient à exploiter correctement ces qualités, Veerman pourrait occuper au milieu de terrain un rôle qui a été très peu pourvu ces derniers temps.

Joey Veerman : sa carrière professionnelle en bref