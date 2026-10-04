« Qu’est-ce qu’on n’a pas dit sur nous, les Allemands ? » Le sélectionneur national Jürgen Klopp dresse un bilan enthousiaste de cette trêve internationale XXL

Il était « très satisfait », a déclaré le technicien de 59 ans dimanche soir après le 0-0 en Grèce au micro de RTL, « parce que je sais d’où nous venons ». Et Klopp en a remis une couche : « Si l’on m’avait dit il y a une semaine que nous serions capables de jouer une telle première période, je ne l’aurais pas cru, parce que je n’avais encore jamais vu ça. Les gars ont fait un match incroyable. »

C’est surtout en première période à Thessalonique que le onze de Klopp, modifié à trois postes par rapport au 2-0 contre la Serbie jeudi dernier, a dominé presque à sa guise. Il n’a manqué qu’un peu de précision dans la finition ou sur l’avant-dernière passe, comme chez l’ailier gauche fribourgeois Derry Scherhant, particulièrement en vue.

En outre, l’équipe allemande a aussi manqué de réussite lorsque le 1-0 supposé de Jonathan Burkardt a été refusé pour une main préalable de Tom Bischof, une action que Klopp « aurait laissée se poursuivre », mais à laquelle il ne voulait pas non plus accorder une attention excessive.

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Quel bilan Jürgen Klopp tire-t-il de cette trêve internationale ?

Il a plutôt dressé le bilan de ses quatre premiers matches comme sélectionneur et n’a pas pu cacher une certaine satisfaction, ni son contentement.

« Qu’est-ce qu’on n’a pas dit sur nous, les Allemands ? Sur notre manière de jouer, sur ce que nous savons faire et sur ce que nous ne savons pas faire ? », a lancé Klopp. « Nous avons montré quelques signes prouvant que nous savons faire différentes choses mieux qu’on ne le croit actuellement. Cela me fait très plaisir pour les gars, cela me fait plaisir pour tout le monde, parce que c’est aussi ce signal que nous voulions envoyer. Nous voulons changer quelque chose, nous voulons lancer quelque chose. »

Il a notamment loué son milieu de terrain, composé comme contre la Serbie des milieux défensifs Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof (tous deux au Bayern Munich) ainsi que du numéro 10 Florian Wirtz. Klopp a d’ailleurs jugé la prestation de Wirtz « exceptionnelle ».

Quelle est la suite pour l’Allemagne en Ligue des nations ?

Au cours des 14 prochains jours, a expliqué Klopp, l’équipe va « analyser en toute tranquillité » les quatre rencontres écoulées avec deux effectifs différents.

En novembre (les 13 et 16), les matches en Serbie puis à domicile contre les Pays-Bas sont au programme. Pour se qualifier pour les quarts de finale, l’équipe d’Allemagne a en principe besoin de deux victoires afin de dépasser soit la Grèce, soit Oranje.

Même si Klopp abordera alors cette échéance avec un groupe « normal » de 23 ou 24 joueurs, il a rappelé son mantra : la « porte est grande ouverte pour tout le monde ».