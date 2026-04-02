Qu'en est-il réellement des négociations entre Al-Ahli Jeddah et Lucas Moura ?

Selon des informations parues dans la presse, le club d'Al-Ahli Jeddah serait en pourparlers avec le Brésilien Lucas Moura, actuel joueur de São Paulo et ancien joueur de Tottenham Hotspur, en vue de le recruter pour la saison prochaine.

Des articles de presse avaient évoqué l'existence de négociations avec Lucas Moura, dont le contrat avec São Paulo expire à la fin de la saison actuelle, notamment de la part d'Al-Ahli Jeddah et du club américain Los Angeles Galaxy.

Cependant, la chaîne « ESPN » a catégoriquement démenti l'existence de toute négociation de la part d'Al-Ahli Jeddah pour recruter le joueur brésilien, affirmant que le club saoudien n'était pas intéressé par ses services pour la saison prochaine.

La chaîne a précisé que le seul intérêt pour l'ancienne star de Tottenham venait du club américain Los Angeles Galaxy, qui souhaitait s'attacher ses services avant qu'il ne rejoigne São Paulo à l'été 2023.

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De son côté, le joueur de 33 ans n'envisage aucune offre pour le moment, car il se concentre sur sa convalescence suite à la blessure qui l'écartera de l'équipe brésilienne jusqu'à la fin de la saison actuelle, afin de revenir en meilleure forme après la Coupe du monde 2026.

À son retour, Lucas Moura étudiera toutes les options qui s'offrent à lui, notamment celle de rester à São Paulo pour une période supplémentaire, d'autant plus que c'est son premier souhait, à condition de recevoir une offre appropriée.

Moura a connu une carrière footballistique remarquable, qu’il a débutée au sein de São Paulo, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, où il est resté 5 ans entre 2013 et 2018, puis Tottenham, avant de revenir au club brésilien en 2023.

Cependant, le Brésilien a connu une baisse de forme notable ces derniers temps, n’ayant inscrit que 3 buts et délivré une passe décisive en 16 matches disputés avec São Paulo cette saison, dont la plupart en tant que remplaçant.