La sanction infligée par la Fédération portugaise au capitaine de la sélection Cristiano Ronaldo, annoncée ce lundi, domine l'attention des médias du monde entier.

La Fédération portugaise a sanctionné Ronaldo d'une suspension de 30 jours et d'une amende de 255 euros, en raison de son départ du rassemblement de la sélection nationale au Danemark lors de la dernière trêve internationale. Toutefois, cette sanction est datée avec effet rétroactif au 30 septembre.

Cela signifie que la période de suspension du Don prendra fin avant le prochain match du Portugal contre le Danemark, le 14 novembre, et l'entraîneur Jorge Jesus sera donc libre de l'aligner.

Selon le journal britannique « Daily Mail », il faudra à Ronaldo environ 38 secondes pour récupérer son amende « dérisoire » de 215 livres sterling à partir de son salaire quotidien de 488 000 livres sterling au club saoudien d'Al-Nassr.

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Ronaldo était extrêmement furieux après avoir été écarté de la composition malgré son échauffement avant la victoire du Portugal sur la Norvège en Ligue des nations de l'UEFA le 27 septembre : c'était la première fois qu'il figurait sur le banc sans entrer en jeu au cours de sa carrière internationale longue de 18 ans.

Cela l'a conduit à manquer trois séances d'entraînement et à quitter le rassemblement de la sélection portugaise lors de ses deux derniers matchs durant la trêve internationale, puis à rentrer en Espagne à bord d'un avion privé avant de reprendre les entraînements d'Al-Nassr en Arabie saoudite.



