Qu'en est-il de Kean ? Annonce de la composition officielle du Bayern pour le match contre le Real Madrid

Le Bayern Munich a dévoilé la liste des joueurs qui se rendront à Madrid, la capitale espagnole, en vue du choc au sommet qui l'opposera au Real Madrid lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Cette liste a réservé une agréable surprise aux supporters du club bavarois, puisque la star anglaise Harry Kane figure en tête des joueurs convoqués pour le match, balayant ainsi les doutes et les inquiétudes qui avaient entouré son absence récente pour cause de blessure. La présence du buteur anglais lors du déplacement à Madrid représente un énorme coup de pouce moral et technique pour l'équipe du Bayern Munich avant cette confrontation décisive et complexe.

La liste comprend la force de frappe de l'équipe et de nombreuses stars de premier plan.

Voici la liste complète :

Gardiens : Manuel Neuer, Prescott, Orbej.

Défense : Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Eto'o, Raphaël Guerreiro, Josip Stanišić.

Milieu de terrain : Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Bishof, Konrad Laimer, Karl, Aleksandar Pavlovic.

Attaque : Serge Gnabry, Harry Kane, Jackson, Luis Díaz, Michael Olise.

Les supporters attendent avec impatience ce choc classique entre les deux géants du Vieux Continent, où le Bayern Munich, emmené par Harry Kane et ses autres stars, cherchera à obtenir un résultat positif au stade du Real Madrid afin de faciliter sa qualification pour les demi-finales.