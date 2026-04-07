Alvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe en vue du match contre le Bayern Munich, au stade Santiago Bernabéu, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Arbeloa a préféré laisser l'Anglais Jude Bellingham et le Marocain Ibrahim Diaz sur le banc, tandis que l'attaque sera menée par le duo Kylian Mbappé et Vinícius Júnior.

La composition du Real Madrid, sans surprise, est la suivante :

Gardien : Lunin.

Défense : Arnold, Rüdiger, Huisen, Carreras.

Milieu de terrain : Tchouameni, Pitarch, Valverde, Arda Güler.

Attaque : Mbappé, Vinícius.

Sur le banc, on retrouve : Fran González, Carvajal, Militão, Alaba, Bellingham, Camavinga, Gonzalo García, Asensio, Ceballos, Fran García, Mastantuno, Ibrahim Díaz.

Rappelons que le match retour entre le Bayern Munich et le Real Madrid se déroulera à l'Allianz Arena, mercredi prochain.

Lire aussi : Vidéo : le choc s'annonce d'ores et déjà intense... Les supporters du Bayern envahissent les abords du Bernabéu

De son côté, Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a annoncé la composition de son équipe pour affronter le Real Madrid, misant sur la puissance offensive des Bavarois.

Harry Kane mènera l'attaque du Bayern Munich, malgré les doutes qui ont entouré sa participation ces derniers jours, après sa blessure avec l'équipe d'Angleterre pendant la trêve internationale.

Voici la composition complète :

Gardien : Neuer.

Défense : Lamer, Upamecano, Tah, Stanicic.

Milieu de terrain : Kimmich, Pavlovic, Gnabry.

Attaque : Diaz, Oliise, Kane



