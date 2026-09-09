L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, a dévoilé la liste de son équipe en vue de la rencontre face à Feyenoord, ce mercredi soir, au Camp Nou, dans le cadre de la première journée de la première phase de la Ligue des champions.

La liste a vu la présence de la force de frappe du Barça, représentée par Lamine Yamal, Raphinha et Fermín López, aux côtés du duo du milieu de terrain composé de Pedri et Rodri.

Flick a également décidé de convoquer le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim dans la liste des Blaugrana pour sa première apparition en Ligue des champions, après avoir figuré dans la liste du Barça lors des dernières rencontres de Liga, sachant qu'il a disputé quelques minutes lors du match contre le Rayo Vallecano.

De son côté, Eric García a été écarté pour suspension, aux côtés du duo blessé formé de Frenkie de Jong et Ronald Araújo.

Voici la liste complète du Barça :

Gardiens de but : Joan García, Szczęsny, Livaković.

Défense : Cancelo, Baldé, Cubarsí, Espart, Christensen, Martín, Koundé.

Milieu de terrain : Fernández, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodri, Olmo, Bernal.

Attaque : Yamal, Jesús, Raphinha, Gordon, Ademi, Hamza Abdelkarim.







