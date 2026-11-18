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Marc Guehi commet parfois des erreurs à Manchester City, tandis que le pourcentage d’arrêts de Gianluigi Donnarumma est bien inférieur à celui auquel il pourrait s’attendre. L’ancien capitaine de City Richard Dunne explique à GOAL ces fautes inhabituelles. Selon lui, le départ de l’emblématique entraîneur Pep Guardiola y est en partie pour quelque chose.

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Des distractions à gérer

Une nouvelle ère s’est ouverte à l’Etihad Stadium après les adieux à un entraîneur qui a remporté 20 trophées au cours d’une décennie historique en Angleterre. Enzo Maresca, qui connaît bien City pour avoir travaillé au sein de son encadrement, succède à une figure illustre .

Il doit composer avec de nombreuses distractions, sur le terrain comme en dehors, alors que la menace de lourdes sanctions liées au fair-play financier (FPF) continue de planer. Les joueurs semblent parfois, au sens propre, avoir quitté le ballon des yeux.

Après un début de saison 2026-2027 sans faute en Premier League, City a trébuché lors de ses trois derniers matches de championnat. Ses failles défensives se sont révélées difficiles à corriger, tandis que les performances individuelles ont baissé dans certains secteurs du jeu.

Les erreurs ont pénalisé Guehi

Le défenseur central international anglais Guehi traverse une période difficile, après s’être montré si fiable par le passé. Interrogé sur ces erreurs surprenantes, Richard Dunne, ancien joueur emblématique de City qui s’exprimait en partenariat avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL : « Il y a des périodes où vous faites quelques erreurs sans en subir les conséquences, parce que le gardien est en grande forme et vous sauve. Alors qu’en ce moment, elles sont toutes sanctionnées.

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« S’ils font une erreur au milieu de terrain, elle se répercute derrière. Les défenseurs ne sont pas aussi alertes que la saison dernière. Ils commettent une erreur et, finalement, le ballon arrive jusqu’au gardien, qui ne réalise plus les arrêts qu’il réussissait auparavant. Ce sont donc des erreurs individuelles, mais le niveau du groupe a aussi un peu baissé. Je ne pense pas qu’ils soient aussi efficaces que la saison dernière. Je trouve qu’ils laissent plus d’espaces et qu’il est plus facile de les mettre en difficulté.

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« Je pense que toute la Premier League a changé. Il y a trois ou quatre ans, les équipes laissaient la défense de Manchester City avoir le ballon et reculaient. Maintenant, dès que Guehi le reçoit, il est sous pression. Les équipes pressent plus haut, mettent davantage d’impact physique et le jeu s’accélère. Les erreurs se remarquent donc encore plus, et la confiance entre alors en jeu.

« Vous faites une ou deux erreurs et, la fois suivante, quand le ballon arrive, vous vous dites : “J’espère que mon contrôle sera bon”, au lieu de jouer naturellement. Vous commencez à trop réfléchir à chaque situation. C’est probablement là où en est Guehi, et pas seulement lui : la défense dans son ensemble connaît cela cette saison. »

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Les statistiques de Donnarumma sont en nette baisse

Au sujet de Donnarumma, à qui City peut-il demander davantage en tant que joueur de très haut niveau , alors que son pourcentage d’arrêts est tombé à 65 % ? Interrogé sur ce point, Dunne a répondu : « À 100 %. C’est trop bas. Qu’il subisse plus de tirs ou non, la baisse de son pourcentage d’arrêts n’est pas une bonne chose.

« Ça se voit. On voit les buts qu’il encaisse. On les regarde tous en se disant : “Il aurait arrêté ça l’an dernier, ça se serait mieux passé.” Là encore, ce sont des erreurs individuelles. Quelle qu’en soit la cause, que la préparation pendant la semaine ne soit pas bonne ou que la confiance ait baissé, cela affecte toute l’équipe.

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« Si votre gardien commet des erreurs, les défenseurs commencent à se dire : “Moi, je ne peux pas me tromper.” Cela ajoute un peu de pression, qui se propage à toute l’équipe.

« Je pense que Donnarumma a connu, la saison précédant la victoire du PSG en Ligue des champions, une période où ses performances avaient baissé et où il n’était pas aussi bon. Mais quand le PSG a remporté la Ligue des champions pour la première fois, il a réalisé des arrêts incroyables et retrouvé le niveau auquel on l’a vu à Manchester City ces deux dernières années. Là, il semble avoir un peu baissé. Il ne se couche plus aussi vite qu’avant.

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« C’est un ensemble de choses. C’est l’effet de l’absence de Pep Guardiola. Je sais que Maresca est arrivé et a très bien travaillé, mais quand vous avez l’un des meilleurs entraîneurs du monde, qui ne laisse rien passer, puis qu’il s’en va, les joueurs s’accordent un peu plus de marge, et cela se ressent dans leurs performances. »

Une trêve internationale contrastée

Maresca, dont l’équipe occupe désormais la troisième place de Premier League, à six points d’Arsenal, leader et champion en titre, exigera une réaction de ses joueurs lorsqu’ils retrouveront la compétition samedi, à domicile contre Fulham.

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Guehi pourrait manquer la rencontre face à Fulham, après avoir quitté le dernier rassemblement de l’Angleterre en raison d’une blessure à la hanche. Donnarumma sera toutefois dans les buts après une trêve internationale mouvementée avec l’Italie, qui a battu la France avant d’encaisser quatre buts lors d’une défaite contre la Belgique .