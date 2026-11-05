En une seule phrase, Cristiano Ronaldo a mis fin à un débat vieux de 22 ans : « Le jour est venu de rendre le maillot numéro 7 à toute notre sélection. » Par ces mots, dans une vidéo d'adieu publiée ce jeudi sur ses comptes officiels, le Don a annoncé sa retraite internationale après une carrière entamée en 2003, dont la dernière étape remonte au match face au pays de Galles en septembre dernier.

Le message était clair : le missile de Madère transmet le flambeau et laisse vacant le maillot le plus célèbre de l'histoire du Portugal, dans une sélection aujourd'hui dirigée par Jorge Jesus. Mais qu'adviendra-t-il désormais de ce maillot ? Et pourrait-il être définitivement retiré en hommage à la légende ?

Qu'adviendra-t-il du maillot numéro 7 ?

La réponse pratique est arrivée avant la question théorique. Lors de la dernière trêve internationale, dès le départ de Ronaldo du rassemblement de la sélection avant la rencontre face au Danemark, Rafael Leão a porté le maillot numéro 7, et c'est là ce qui se rapproche le plus de ce qui se produira à l'avenir.

Selon le quotidien portugais « Record », la réglementation ne laisse aucun vide : les règlements de l'Union européenne de football (UEFA) imposent à toutes les sélections de remettre une liste définitive numérotée de 23 joueurs jusqu'à minuit la veille du match.

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Aucun numéro ne peut rester vacant : quelqu'un doit obligatoirement porter le numéro 7, et il en va de même pour tous les matchs officiels de la FIFA.

Cela signifie que le maillot numéro 7 restera en circulation et qu'un nouveau joueur le portera à chaque rassemblement. Rien d'étonnant à cela, puisqu'au cours même de la carrière de Ronaldo, de grands noms l'ont porté en son absence, comme Nani, Ricardo Quaresma, Fábio Coentrão, André Silva, Bruma, Ricardo Horta et Miguel Veloso, tandis que des joueurs comme Pedro Neto et Trincão sont restés sur le banc avec ce même numéro.

Le veto de la FIFA : pourquoi le maillot ne peut-il être retiré ?

C'est ici qu'intervient le veto qui fait l'effet d'un choc. Sur le plan réglementaire, la Fédération internationale de football interdit catégoriquement le retrait et la mise à l'écart des numéros dans les sélections masculines, quelle que soit l'envergure du joueur.

Même la proposition empreinte d'émotion lancée par la légende Paulo Futre en octobre dernier, lors de la cérémonie des trophées de la Fondation du Sport, lorsqu'il a déclaré : « Si j'étais à la Fédération, je retirerais le maillot numéro 7, Cristiano doit tirer sa révérence en grand », se heurte à ce mur juridique. La FIFA n'autorise pas l'hommage par la mise à l'écart des numéros en sélection, alors qu'elle l'autorise en club.

Les précédents refus : de Maradona à Messi

Le Portugal n'est pas le premier à avoir essayé, et sa tentative connaîtra le même sort que toutes celles qui l'ont précédé.

Maradona : en 2001, la Fédération argentine a déposé une demande officielle de retrait du maillot numéro 10 en hommage à Diego Maradona. La FIFA a refusé la demande de façon catégorique, et le résultat a été qu'Ariel Ortega a porté ce même maillot légendaire lors du Mondial 2002.

Messi : le scénario s'est répété à la lettre avec Lionel Messi. Après l'annonce de sa retraite, la Fédération argentine a demandé le retrait de son maillot numéro 10, et la demande a de nouveau été rejetée pour la même raison juridique.

Marc-Vivien Foé : le cas le plus poignant fut celui du Camerounais, décédé d'un arrêt cardiaque sur le terrain lors de la Coupe d'Afrique des nations 2003. Le Cameroun a tenté de retirer son maillot numéro 17, mais la FIFA a refusé, tandis que les clubs l'ont autorisé : Manchester City a retiré son maillot numéro 23 et Lens son maillot numéro 17, car les règlements des clubs sont différents.

Ainsi, l'histoire de Ronaldo avec les numéros prouve elle-même qu'un maillot ne dépend pas d'un joueur : sa première apparition s'est faite avec le numéro 16 à Chaves, puis il a porté le 17 de l'Euro 2004 jusqu'au Mondial 2006, numéro avec lequel il a brillé jusqu'à la retraite de Luís Figo, propriétaire historique du numéro 7. Ce n'est qu'à partir de 2007 que le numéro 7 est devenu sien.

Aujourd'hui, l'ère du 7 s'achève avec Ronaldo, mais le numéro 7 lui-même ne disparaîtra pas : il cherchera un nouvel héritier, car les règlements de la FIFA ne reconnaissent pas les légendes lorsqu'il s'agit de numéros.