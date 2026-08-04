Luke Littler s’est autoproclamé, dans un entretien accordé à The Sun, meilleur sportif de l’année pour le moment. Le joueur de fléchettes anglais a également été interrogé sur Lamine Yamal et n’a pas épargné le grand talent espagnol.

Le tabloïd anglais a demandé au numéro un mondial de 19 ans s’il était actuellement le sportif le plus dominant. Littler a jugé cela difficile à évaluer et a aussi désigné le joueur de tennis Jannik Sinner comme l’un des candidats.

« Bien sûr, l’Espagne a remporté la Coupe du monde et tout le monde parle de Yamal », commence l’Anglais au sujet de l’attaquant du FC Barcelone.

« Mais qu’a-t-il vraiment montré au juste ? Il n’a peut-être marqué qu’une seule fois à la Coupe du monde et n’a délivré qu’une seule passe décisive », juge Littler.

« Est-il le meilleur joueur de 19 ans au monde ? Non, il ne l’est pas », poursuit le joueur de fléchettes, qui a une grande confiance en ses propres qualités. « Tant que je continue à gagner, à bien jouer et à remporter des titres, c’est la seule chose qui compte. »

Yamal a de nouveau été important pour Barcelone la saison dernière. Malgré des blessures, il a signé 16 buts et 12 passes décisives en 28 matches de Liga. À la Coupe du monde, il a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Le joueur de 19 ans dispose désormais d’un palmarès impressionnant. Avec Barcelone, il a été trois fois champion, a remporté la Supercoupe d’Espagne à deux reprises et a soulevé une fois la Coupe du Roi. Avec l’Espagne, il a remporté à la fois le Championnat d’Europe et la Coupe du monde.