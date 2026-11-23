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Parallèlement à ses équipes de football masculine et féminine et à ses quatre sections professionnelles, à savoir le basket-ball, le handball, le futsal et le rink hockey, le FC Barcelone continue de compter plusieurs équipes non professionnelles, qui contribuent à faire de lui un club unique au monde.

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Selon le journal Sport, la liste de ces disciplines comprend l'athlétisme, le hockey sur gazon, le volley-ball masculin, le rugby, le patinage artistique sur glace et le hockey sur glace, ainsi que deux équipes, l'une de basket-ball en fauteuil roulant, en collaboration avec Unys Barcelona, et l'autre de volley-ball féminin, en collaboration avec le CVB Barcelona, dans le cadre d'accords de collaboration.

À l'inverse, le club a mis un terme à son parcours dans d'autres sports, comme le baseball, le cyclisme, le football américain, qu'il pratiquait en vertu d'un accord avec l'équipe des Dragons, le football de plage, le basket-ball féminin, le judo, la gymnastique et le patinage artistique sur roulettes, sans oublier le tennis et la natation, absents du club depuis près d'un siècle.

Les travaux de construction du nouveau Camp Nou et le projet Espai Barça ont directement affecté la section de hockey sur glace, qui s'est retrouvée sans patinoire après le transfert du musée du FC Barcelone dans l'installation qui abritait l'ancienne patinoire, le 7 juin 2023.

Sacrée 7 fois championne d'Espagne et vainqueure de 6 Coupes du Roi, l'équipe ne dispose plus d'une enceinte où disputer ses matchs depuis les trois dernières saisons.

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Le Barça a disputé ses matchs à domicile sur d'autres patinoires lors de la saison 2023-2024 et s'est incliné en demi-finale face à Majadahonda, trois victoires à une. Le club a ensuite décidé de suspendre son activité la saison suivante, avant de revenir la saison dernière en disputant toutes ses rencontres à l'extérieur, pour terminer la compétition à la cinquième place.

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Avec le retour de l'équipe en compétition pour la saison 2025-2026, Juan Laporta avait promis à la section de lui fournir une nouvelle patinoire.

Certaines informations évoquaient l'installation de la patinoire au nord de la ville, après la station de métro Zona Universitària, rattachée à l'Université de Barcelone.

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La situation était bien meilleure qu'un an plus tôt, lorsque la décision de ne pas participer à la saison 2024-2025 avait fait craindre une possible dissolution définitive de l'équipe, et donc la perte pour le club d'une section pratiquant un sport peu populaire en Espagne, mais qui suscite une grande passion et un fort enthousiasme dans de nombreux pays.

Laporta et le conseil d'administration se sont pourtant employés à transformer ces promesses en réalité. Le musée occupant l'ancienne patinoire, avant un éventuel retour au Camp Nou une fois les travaux achevés, tout indique que cette installation sera démolie un jour, tout comme l'actuel Palau Blaugrana, lorsque la construction des deux nouvelles enceintes sera terminée.

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Le 6 mai dernier, la nouvelle patinoire provisoire du FC Barcelone a été officiellement inaugurée sur son emplacement définitif, dans la zone des installations sportives de l'Université de Barcelone, entre l'avenue Diagonal et la station de métro Ernest Lluch, à L'Hospitalet de Llobregat.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par Rafa Yuste, qui occupait alors le poste de président du club, à une vingtaine de minutes à pied du Spotify Camp Nou.

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Enfin, le 19 septembre dernier, le Barça a retrouvé sa propre patinoire en accueillant le Txuri Urdin, venu de Saint-Sébastien, dans une ambiance festive conclue par une victoire 4-0, grâce notamment à un doublé du Suédois Zeke Back.

Le Scandinave Back fait partie des 3 principales recrues de l'équipe en vue de la saison en cours, aux côtés de l'Américain Jarrett Walker et du Slovaque Lubomir Sandor, qui se sont partagé les deux autres buts de la rencontre.

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Après 7 matchs, la formation catalane, dirigée par l'entraîneur Arturo Guerra, occupe la deuxième place avec 16 points, à deux longueurs de Jaca, auteur d'un parcours exceptionnel avec six victoires en autant de matchs.

Jaca peut compter sur un gardien hors du commun, le Finlandais Juho Järvinen, qui n'a encaissé que 8 buts en 6 matchs, dont un lors d'une rencontre où l'équipe adverse évoluait sans gardien après avoir fait entrer un joueur supplémentaire en attaque.

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L'engouement suscité par le retour de l'équipe de hockey sur glace du FC Barcelone dans sa propre patinoire a laissé de nombreux supporters à l'extérieur de l'enceinte, en raison de la capacité limitée des tribunes.

C'est pourquoi il est désormais nécessaire de réserver sa place sur le site internet du club, moyennant le seul paiement de frais de gestion.