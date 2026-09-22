Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a reconnu ce mardi qu'il n'était pas optimiste quant à la tenue de la finale de la Coupe du monde 2030 dans la capitale espagnole, déclarant que, dans ce cas, « il devra y avoir des conséquences ».

La polémique se poursuit au sujet du stade qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2030, alors que le dossier reste ouvert entre l'Espagne et le Maroc, après que l'on a d'abord cru que la finale se jouerait au stade Santiago-Bernabéu, le stade Spotify Camp Nou figurant parmi les options possibles.

Mais les dernières données indiquent une hausse des chances de voir la finale se disputer au Grand Stade Hassan II, actuellement en construction dans la ville marocaine de Benslimane, notamment en raison de la grande capacité d'accueil dont il disposera une fois achevé.

Almeida a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Je ne suis pas optimiste. Je pense que le Maroc, qui souhaite accueillir la finale, ce qui est un droit légitime, s'active sur les plans politique et institutionnel pour y parvenir, mais je n'ai aucune preuve que le gouvernement espagnol agisse de la même manière. »

Et d'ajouter : « Je n'ai aucune raison de croire que le gouvernement espagnol s'efforcera de faire en sorte que Madrid accueille la Coupe du monde. »

Il a insisté sur le fait que la Coupe du monde 2030 est organisée par l'Espagne conjointement avec le Portugal, auxquels s'est ensuite jointe le Maroc, en plus du Paraguay, de l'Uruguay et de l'Argentine avec trois matchs, et qu'il ne paraît pas normal que la finale ne se tienne pas à Madrid dans ce cas.

Bien qu'il ait indiqué qu'il n'était pas la personne la mieux placée pour dire si l'Espagne devait reconsidérer son maintien, il a estimé que, selon lui, « il devra y avoir des conséquences, sans aucun doute ».

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora.



