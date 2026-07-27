Un match de futsal féminin s'est transformé en une scène de violence effroyable mercredi dernier au Brésil, lorsqu'une joueuse de l'équipe AS Resenhas a totalement perdu le contrôle d'elle-même et a asséné deux coups de pied à la tête de son adversaire alors que celle-ci était au sol, avant de frapper d'un coup de poing une autre joueuse qui tentait d'intervenir, ce qui a conduit la Fédération brésilienne de futsal à la suspendre pour une durée de 5 ans et à exclure son club du championnat.

Selon la Fédération brésilienne de futsal, la commission de discipline a rendu sa décision vendredi dernier en suspendant la joueuse pour une durée de 5 ans, tout en excluant le club AS Resenhas du championnat municipal de Fortaleza cette saison, la sanction la plus sévère jamais infligée à une joueuse dans l'histoire du futsal féminin au Brésil.

Une agression sauvage

L'effroyable incident s'est produit lors de la seconde mi-temps du match d'ouverture du championnat municipal de Fortaleza, alors que l'équipe Projeto RDJ Sport Feminino menait sur le score de 1-0. La joueuse, après avoir commis une faute, a asséné deux coups de pied à la tête de son adversaire alors que celle-ci gisait au sol, puis a frappé d'un coup de poing au visage une autre joueuse qui tentait d'intervenir pour mettre fin à l'agression.

Les images diffusées ont montré une violence excessive sur le terrain, ce qui a poussé l'arbitre à suspendre immédiatement le match après l'agression. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital pour y recevoir des soins et n'ont pas présenté de blessures graves, selon les premiers rapports médicaux.

Une enquête criminelle

Outre la sanction sportive, la joueuse fait l'objet d'une enquête menée par la police locale de l'État du Ceará, où le bureau du procureur suit l'enquête de près afin de tenir la joueuse responsable de ses actes dans les plus brefs délais, ce qui laisse entrevoir la possibilité de poursuites pénales à son encontre pour coups et blessures.