Le tunnel des vestiaires du stade de Mestalla a été le théâtre d'affrontements virulents entre les joueurs du Real Madrid et des responsables de Valence après le match des deux équipes lors de la 12e journée de Liga, nécessitant l'intervention de la police nationale, après que les tensions ont dégénéré en frictions physiques, parmi lesquelles un accrochage du défenseur allemand Antonio Rüdiger avec un membre de la sécurité privée de Valence.

Selon le quotidien espagnol « As », Rüdiger s'est pris de querelle avec un membre de la sécurité privée de Valence, qui a reçu un coup alors qu'il tentait de séparer les protagonistes des affrontements, auxquels ont pris part, côté Real Madrid, le défenseur allemand, Éder Militão et Jude Bellingham.

La situation de tension a débuté après que les joueurs de Valence ont contesté la décision de l'arbitre concernant la faute qui a précédé le but d'ouverture du score de Federico Valverde, portant la marque à 1-0, à la suite d'une faute sifflée de Mafio contre Kylian Mbappé, une décision dont les joueurs de l'équipe hôte n'ont pas été convaincus.

Plusieurs joueurs de Valence, menés par les capitaines José Gayà, Guido Rodríguez et Pepelu, aux côtés de membres du staff technique et du directeur sportif Braulio Vázquez, ont voulu faire part de leurs protestations à l'arbitre Hernández Maeso alors qu'il se dirigeait vers le vestiaire des arbitres.

À ce moment-là, les joueurs du Real Madrid précités ont critiqué les comportements des joueurs de Valence et leur ont demandé de se taire et de regagner les vestiaires, ce qui a accru la tension entre les deux parties.

La situation a nécessité l'intervention des forces de l'ordre pour séparer les joueurs, selon les sources sur lesquelles s'appuie le rapport, et c'est à ce moment-là qu'un membre de la sécurité a reçu un coup de Rüdiger.

Que s'est-il passé à la mi-temps ?

Dans son rapport officiel sur le match, l'arbitre Hernández Maeso a consigné un incident survenu durant la pause entre les deux mi-temps, dont le protagoniste était Braulio Vázquez, le directeur sportif de Valence, et le premier arbitre assistant.

Le rapport de l'arbitre indique : « Il a provoqué une altercation, allant jusqu'à s'en prendre à mon premier assistant, et il s'est adressé à lui à plusieurs reprises sur un ton colérique, en disant : ce n'est pas une faute, ce n'est pas une faute ! Quelle histoire ! »

L'arbitre a ajouté : « De même, lorsque je suis passé à côté de lui, il m'a adressé les mêmes propos à de multiples reprises, en gardant un ton colérique et un comportement emporté. »

Le rapport conclut : « À la suite de cette situation, il a été nécessaire de faire intervenir des agents de la police nationale, qui ont procédé à la vérification de son identité et ont été contraints de le maîtriser et de l'éloigner des lieux pour mettre fin à l'incident. »