L'Algérien Riyad Mahrez se prépare à disputer une nouvelle confrontation face à Al-Hilal, mais cette fois sous les couleurs d'Al-Shamal du Qatar, lorsque les deux équipes s'affronteront dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions d'Asie d'élite, un test qui rappelle les précédentes oppositions ayant réuni l'ancien joueur d'Al-Ahli au Zaeem.

Mahrez connaît bien Al-Hilal, après l'avoir affronté lors de son expérience avec Al-Ahli saoudien, où il a laissé son empreinte dans plusieurs rencontres, notamment par ses passes décisives et la création d'occasions, bien qu'il n'ait pas réussi à marquer le moindre but lors des six matches recensés dans les statistiques fournies.

Mahrez : plus de passes décisives que de buts face à Al-Hilal

Selon les chiffres communiqués, Mahrez a disputé 6 matches face à Al-Hilal sous le maillot d'Al-Ahli, au cours desquels il n'a marqué aucun but, mais a délivré 4 passes décisives, en plus d'avoir provoqué un penalty, portant le total de ses contributions offensives directes à 5.

Ces chiffres reflètent le fait que le danger que représente la star algérienne face à Al-Hilal ne tient pas qu'à ses buts, mais à sa capacité à créer des occasions et à proposer des solutions offensives à ses coéquipiers, ce qui fait de sa surveillance une mission importante pour la défense du Zaeem lors de la prochaine confrontation.

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La remontada d'Al-Ahli : l'empreinte la plus marquante de Mahrez

Parmi les confrontations les plus notables où l'influence de Mahrez est apparue figure le match entre Al-Ahli et Al-Hilal, qui s'est terminé sur un nul 3-3 en septembre 2025, après que l'équipe de Djeddah est revenue d'un retard de trois buts, lors d'une rencontre palpitante qui a vu la star algérienne contribuer à deux buts dans les dernières minutes, selon les détails figurant dans le rapport.

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Mahrez a également livré une prestation remarquée en demi-finale de la Supercoupe saoudienne en 2024, lorsqu'il a délivré la passe décisive sur l'unique but d'Al-Ahli dans le match, les chiffres rapportés à son sujet faisant état d'une précision de passe de 86 %, en plus de son activité sur les centres et les longues balles.

Lors d'une autre confrontation en avril 2025, Mahrez a obtenu, selon les statistiques mentionnées, une note de 8,9 sur 10, après avoir disputé l'intégralité des 90 minutes, créé 6 occasions de but et provoqué un penalty en faveur de son équipe.

Mahrez va-t-il à nouveau tourmenter Al-Hilal sous le maillot d'Al-Shamal ?

L'histoire de Mahrez avec Al-Hilal ne se limite pas aux chiffres positifs : il a aussi rencontré des difficultés face au marquage défensif, dont une confrontation en octobre 2024, qui a vu son influence offensive reculer sous le marquage imposé par João Cancelo, selon ce qui est rapporté dans le rapport.

Désormais, la star algérienne aborde la confrontation sous le maillot d'Al-Shamal du Qatar, dans l'attente de ce qu'il pourra proposer face à un adversaire qu'il connaît bien. Sa capacité à exploiter les espaces et à créer des occasions pour ses coéquipiers sera l'une des principales armes sur lesquelles son équipe pourrait s'appuyer pour tenter de surprendre Al-Hilal, qui sait que le danger de Mahrez n'a pas besoin d'un but à son nom pour faire la différence.