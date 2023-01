QSI en route vers la Premier League ? Al-Khelaïfi, le président du PSG, surpris avec le président d'un club du Big-6 !

QSI, le propriétaire du PSG cherche à multiplier les investissements dans des clubs européens et lorgne vers la Premier League.

On rassure les supporters du PSG, QSI n'a pas l'intention de se séparer du PSG. En revanche, le groupe qui possède le PSG cherche à investir dans de nouveaux clubs et si possible, de gros clubs !

Le journaliste de CBS Sport, Ben Jacobs, a ainsi révélé sur Nasser Al-khelaïfi, le président du PSG, avait rencontré Daniel Levy, le président du club londonien. L'objet de la discussion ? Que QSI puisse prendre des parts dans le club qui appartient à 85,55% à ENIC Group et à 29,4% à Daniel Levy.

Ben Jacobs précise par ailleurs que QSI, via Nasser Al-Khelaïfi n'a, pour le moment, aucun contact avec le club de Liverpool.

QSI possède déjà des parts du SC Braga

Avant de prendre des parts dans un club de Premier League, QSI a pris 21,67% des parts du capital social de la société anonyme sportive (SAD en portugais) du Sporting Clube de Braga le 10 octobre 2022.

En faisant cela, QSI pourrait ainsi récupérer plus facilement des joueurs formés à Braga. « Le SC Braga est une institution portugaise exemplaire - avec une histoire prestigieuse, une ambition énorme et une réputation d'excellence sur et en dehors du terrain », avait confié Antero Henrique au moment de l'annonce de l'accord entre les deux clubs dans des propos relayés par RMC Sport.

Après le Portugal, QSI a donc l'Angleterre dans le viseur mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Selon Ben Jacobs, l'une des priorités de QSI est également de prendre des parts au sein d'un club sud-américain sans préciser si cela concerne l'Argentine ou le Brésil, les deux géants de ce continent.

QSI prêt à céder des parts dans le PSG

Inversement, QSI est prêt à céder des parts du PSG. Selon les informations de L'Equipe, publiées le 19 novembre 2022, un fonds d'investissement américain s'est positionné afin de racheter un pourcentage du capital du Paris-Saint-Germain, situé entre 10 et 15 %.

Selon le magazine américain Forbes, le PSG est aujourd'hui valorisé à près de 3 milliards d'euros. Un investisseur souhaitant prendre 10 % des parts devrait ainsi verser près de 300 millions d'euros à QSI.