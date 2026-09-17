QSI du propriétaire du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, prend totalement en main un club européen « unique »

Qatar Sports Investment (QSI), le propriétaire du Paris Saint-Germain, a officiellement ajouté le club belge de deuxième division de la KAS Eupen à son portefeuille. La société d’investissement qatarie l’a annoncé dans un communiqué.

QSI est devenu l’unique propriétaire du Paris Saint-Germain en 2012, même si sa participation a depuis été ramenée à environ 86 % pour des raisons stratégiques. L’entreprise, dirigée par Nasser Al-Khelaïfi, détient également une participation minoritaire dans le club portugais du SC Braga depuis octobre 2022.

Eupen est loin d’être un inconnu pour des propriétaires qataris. Le club était déjà sous pavillon qatari depuis 2012, avec Aspire Zone Foundation comme propriétaire. Fin décembre, QSI et Aspire avaient déjà signé une déclaration d’intention en vue du rachat du club.

L’opération a abouti et QSI est donc désormais également actif en Belgique, où Eupen évolue au deuxième niveau. Le club a été relégué de la Jupiler Pro League en 2024 et a bien entamé la nouvelle saison sous les ordres de Felice Mazzu, avec neuf points pris en quatre matches.

QSI et Eupen « ont travaillé en étroite collaboration pour poser des bases solides en vue du développement sportif et économique du club à long terme », peut-on lire dans le communiqué.

« Cela a notamment consisté à renforcer la structure sportive et l’effectif de l’équipe première, à continuer de stimuler les jeunes talents et à nouer de nouveaux partenariats commerciaux. »

« Si la KAS Eupen bénéficie de l’expertise internationale et du réseau de QSI, le club continuera à s’appuyer sur son identité unique en tant que seul club professionnel de football de la partie germanophone de la Belgique, et restera étroitement lié à ses supporters, ses partenaires et les acteurs régionaux. »