Un avis d’arbitrage spécialisé a répondu aux اعتراضations d’Álvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, au sujet d’une action controversée dont Kylian Mbappé a été le protagoniste lors du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

L’équipe madrilène s’est inclinée face à son hôte, le Bayern Munich, sur le score de 1-2, mardi soir, lors du match aller des quarts de finale de la compétition continentale, le match retour devant se jouer à Munich mercredi prochain.

Lors de l’action la plus controversée de la rencontre, Jonathan Tah, défenseur bavarois, est intervenu violemment sur Mbappé, tandis que l’arbitre anglais Michael Oliver s’est contenté de brandir un carton jaune.

Arbeloa a déclaré en conférence de presse d’après-match : « Je ne comprends pas comment le joueur du Bayern Munich n’a pas été expulsé pour la faute commise sur Mbappé, ce sont des décisions difficiles à comprendre ».

De son côté, le réseau espagnol Archivo Var, spécialisé dans l’arbitrage, a commenté l’action en indiquant que l’arbitre avait pris la bonne décision.

Dans son analyse de la prestation d’Oliver durant le match, il a écrit : « Cette action est probablement la plus controversée du match : une intervention par derrière de Tah sur Mbappé. Le défenseur du Bayern touche, avec l’avant de sa chaussure, la jambe de l’attaquant français (au niveau du mollet) et provoque une éraflure nette, allant jusqu’à déchirer la chaussette ».

Il a ajouté : « L’action paraît violente visuellement, mais l’évaluation doit se concentrer sur la nature du contact ».

Et de poursuivre : « Il n’y a pas d’intervention directe avec la semelle ni de pression avec une force excessive, mais simplement un contact superficiel (une éraflure). C’est une action à la limite, qui relève des cas d’appréciation ».

Selon le réseau, si l’arbitre avait sorti directement un carton rouge, la VAR ne serait pas intervenue, mais en se contentant d’un carton jaune, elle ne peut pas intervenir non plus, faute d’une erreur claire et manifeste.

Le réseau a conclu son commentaire sur l’action en disant : « C’est un cas “gris” qui a été géré correctement du point de vue de l’arbitrage ».

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Oliseh méritait-il un penalty ?

Dans une autre action controversée dans les dernières minutes du match, Michael Olise a réclamé un penalty après une intervention de Carreras.

Le ballon est arrivé haut : l’attaquant du Bayern a reculé pour tenter de le contrôler, tandis que le défenseur du Real Madrid s’est avancé vers le même point ; leurs trajectoires se sont croisées et il y a eu contact.

Archivo Var a expliqué : « Le cœur de l’action se situe ici : Carreras ne s’est pas jeté de manière impulsive sur Olise, mais les deux joueurs se sont retrouvés dans le même espace. Olise a reculé et Carreras a avancé, ce qui a conduit à la rencontre des deux trajectoires et au contact. »

Elle a ajouté : « Le contact existe, mais il ne suffit pas à être considéré comme une faute évidente nécessitant l’intervention de l’arbitre. Une fois encore, nous sommes face à une situation “grise” : siffler un penalty n’aurait pas été une décision exagérée, mais ne pas le siffler est aussi une décision défendable ; il n’y a donc pas matière à intervention de la VAR. »

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