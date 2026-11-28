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Le Néerlandais Marino Pušić, entraîneur d'Al-Ahli, a adressé un message chargé d'émotion aux supporters, qui ont réclamé son limogeage lors du match face à Al-Taawoun en Roshn Saudi League.

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Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à Al-Taawoun, samedi soir au stade Alinma de Djeddah, lors de la 13e journée de Roshn Saudi League.

En conférence de presse d'après-match, Pušić a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien saoudien Al-Riyadiya : « Nous avons dominé la première période, mais il nous a manqué de la précision dans la construction des actions. Sur l'ensemble de la mi-temps, notre adversaire n'a eu qu'une seule frappe, sur laquelle il a marqué, et nous avons réussi à égaliser en fin de période. »

Il a ajouté : « En seconde période, nous avons parlé de travailler davantage. (Édouard) Mendy a réalisé des arrêts superbes qui nous ont aidés, et la réaction des joueurs a été remarquable. Je les en remercie. »

Il a poursuivi : « Je suis très fier des joueurs, nous nous battons ensemble et j'entretiens de bonnes relations avec eux. Je resterai jusqu'au bout pour que l'équipe réussisse et pour rendre les supporters fiers. »

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Pušić a conclu en évoquant les chants des supporters réclamant son départ : « Je suis humain, et ce qui s'est passé a évidemment été douloureux pour moi. Mais je suis un entraîneur professionnel et posé, et je ferai toujours de mon mieux avec le reste du groupe. »

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Pušić a vécu sa pire soirée en Roshn Saudi League, en entendant pendant plus de 90 minutes des chants réclamant son limogeage de son poste d'entraîneur de l'équipe première .

Les supporters d'Al-Ahli avaient choisi le match contre Al-Taawoun pour exprimer leur volonté de voir partir l'entraîneur néerlandais, à commencer par une désaffection des tribunes du stade Alinma, contrairement aux rencontres précédentes.

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De leur côté, les supporters présents dans les tribunes ont été un véritable poignard dans le dos de l'ancien entraîneur du club ukrainien du Chakhtar, ne cessant de scander des chants hostiles tout au long de la rencontre : avant le coup d'envoi, à la mi-temps et même après le coup de sifflet final.

Les supporters d'Al-Ahli ont fait preuve d'inventivité dans leurs chants contre Pušić, les entonnant de plusieurs manières et sur différents airs, autour d'un seul mot d'ordre : « Pušić out ».

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Face à ces chants, Pušić s'est contenté de sourire, tout en continuant à donner ses consignes aux joueurs, sans chercher à entrer dans la moindre polémique avec le public présent.

Certaines informations faisaient état de la volonté de la direction d'Al-Ahli de limoger Pušić avant le Clasico face à Al-Nassr, mais la crise financière que traverse le club et l'importante clause de résiliation prévue dans le contrat de l'entraîneur néerlandais l'en ont empêchée.

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Pušić a pris place sur le banc d'Al-Ahli au mois d'août dernier, succédant à l'Allemand Matthias Jaissle, parti subitement pour prendre les commandes de Newcastle United.

Depuis son arrivée à la tête du club de Djeddah, Pušić a dirigé 20 matchs, pour 12 victoires, 2 nuls et 6 défaites.

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Al-Ahli occupe la quatrième place du classement du championnat saoudien avec 27 points, récoltés grâce à 9 victoires et 4 défaites, à six longueurs du leader, Al-Hilal.