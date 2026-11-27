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Le Néerlandais Marino Pušić, entraîneur d'Al-Ahli Saudi, refuse de voir dans les résultats irréguliers de son équipe le signe d'une baisse de niveau. Selon lui, l'enchaînement des matchs et la fatigue figurent parmi les principaux facteurs qui ont pesé sur les performances d'Al-Ahli ces derniers temps. Il s'exprimait avant d'affronter Al-Taawoun demain samedi, pour le compte de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

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Les déclarations de Pušić interviennent à un moment délicat : Al-Ahli vient de concéder une défaite douloureuse face au club qatari d'Al-Shamal (2-3) en Ligue des champions de l'AFC Elite, alors qu'il menait de deux buts. Les critiques visant l'entraîneur néerlandais se sont ravivées et les interrogations se multiplient sur la capacité de l'équipe à préserver sa stabilité sur le plan du jeu et à enchaîner les résultats.

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Lors de la conférence de presse d'avant-match, interrogé par le quotidien « Asharq Al-Awsat » sur le manque de constance d'Al-Ahli dans ses performances et ses victoires, Pušić a rappelé les périodes où l'équipe a aligné les bons résultats, soulignant qu'elle avait déjà remporté cinq matchs consécutifs, puis quatre d'affilée à un autre moment.

Pušić cite le Bayern et le PSG pour justifier les faux pas

L'entraîneur néerlandais a expliqué que disputer un match tous les trois jours impose une forte charge physique aux joueurs, estimant que les résultats en football ne sont pas toujours prévisibles. Il a également attribué la défaite contre Al-Shamal à la fatigue et à la malchance.

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Pušić a pris l'exemple de grands clubs européens, rappelant que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont eux aussi connu des faux pas, pour souligner que perdre des points ou subir des défaites peut arriver même aux équipes les plus solides.

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Il a ajouté qu'Al-Ahli continuera à travailler dur et à garder confiance en ses capacités afin de renouer avec la victoire et de surmonter cette période, plutôt que de céder à la pression née des derniers résultats.

Que pense-t-il du bilan d'Al-Ahli cette saison ?

Pušić a défendu le travail qu'il mène à Al-Ahli, rappelant qu'il a pris ses fonctions tardivement et qu'il n'était pas présent lors du stage de préparation de l'équipe. Il juge malgré tout positifs les résultats obtenus jusqu'ici, qui reflètent selon lui l'ampleur du travail accompli.

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Le technicien est revenu sur la récente victoire contre Al-Nassr (3-1) en Roshn Saudi League, estimant que s'imposer face à un adversaire de ce calibre renforce sa conviction quant à ce que propose l'équipe. Il a insisté sur le fait qu'Al-Ahli reste en course dans toutes les compétitions qu'il dispute.

Méfiance face à Al-Taawoun

À propos du prochain match, Pušić a mis en garde contre la difficulté de la rencontre, assurant qu'Al-Taawoun traverse une bonne période en championnat sur le plan des résultats et dispute également la Ligue des champions de l'AFC 2, ce qui témoigne de la qualité de son effectif et de sa capacité à mettre ses adversaires en danger.

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Al-Ahli occupe la quatrième place du classement de la Roshn Saudi League avec 24 points, tandis qu'Al-Taawoun pointe au 17e rang avec 5 points, selon les chiffres communiqués avant la rencontre. Le club de Djeddah devra donc tirer profit de l'avantage du terrain et de sa supériorité technique pour empocher les trois points et alléger la pression qui entoure son entraîneur.