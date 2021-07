Pulisic plus motivé que jamais après une préparation aboutie

Régulièrement blessé ces dernières saisons, le milieu offensif de Chelsea vit un été sans le moindre pépin. Idéal avant la prochaine saison !

Christian Pulisic se dit impatient de débuter la saison 2021-22 avec Chelsea. Le milieu offensif avait quitté le Borussia Dortmund pour Stamford Bridge en 2019, mais avait raté la première partie du programme de pré-saison des Blues cette année-là. Cet été, il a pu se préparer de manière optimale, incitant à l'optimisme.

Luka Modric : "Une immense joie de retrouver Carlo Ancelotti”​

"Je pense que ça va être très positif pour moi, alors j'attends avec impatience le début de la saison", a déclaré le joueur vedette de l'USMNT sur le site officiel du club, lui qui a marqué lors d'une victoire amicale 6-1 contre Peterborough la semaine dernière. "Cette année est ma première véritable pré-saison complète à Chelsea et cela m'a juste donné une bonne chance d'être pleinement en forme et d'être à 100% en forme et prêt à jouer 90 minutes une fois la saison commencée".

L'article continue ci-dessous

"C'est agréable de pouvoir avoir une pré-saison complète"

"C'est l'objectif pour moi, essayer de mettre mon corps dans un bon endroit où je peux être disponible autant que possible cette saison. L'objectif est bien sûr d'être opérationnel dès le début de la saison. C'est agréable de pouvoir avoir une pré-saison complète cette fois-ci", a ensuite ajouté le récent vainqueur de la C1.

Pulisic a participé à 77 matchs toutes compétitions confondues avec Chelsea au cours des deux dernières années, marquant 17 buts tout en délivrant 14 passes décisives pour ses coéquipiers. Le joueur de 22 ans a aidé les Blues à remporter leur deuxième couronne en Ligue des champions la saison dernière et a également remporté deux médailles de finaliste de la FA Cup, mais il a également fait face à un certain nombre de blessures insignifiantes qui l'ont empêché d'atteindre son plein potentiel.

Les fans de Chelsea espèrent que 2021-22 sera l'année où Pulisic montrera enfin qu'il peut se hisser au niveau des meilleurs, mais il devra d'abord prouver à l'entraîneur Thomas Tuchel que son corps est à la hauteur pour commencer les matchs plus régulièrement. L'ailier américain visera à maintenir son niveau de forme physique avant le match d'ouverture des Blues, qui les verra affronter Crystal Palace lors d'un derby londonien à Stamford Bridge le 14 août, en Premier League.