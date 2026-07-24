Le gardien des Königsblauen est revenu, dans un entretien, sur une période sombre de sa carrière, marquée avant tout par son prêt à Besiktas, à Istanbul, entre 2018 et 2020. Là-bas, le portier a été tout près de raccrocher définitivement les gants.

« Je me forçais parfois à aller au travail. Et j’essayais seulement de terminer la journée à peu près normalement », a confié le gardien de Schalke, livrant un aperçu de l’état d’esprit qui était alors le sien.

La cause de cette souffrance psychologique remontait aux événements de l’année 2018. Jusqu’à cet été-là, la carrière du natif de Biberach n’avait connu qu’une seule direction : vers le haut. Après être passé par le 1. FSV Mainz 05, Karius a franchi un cap en rejoignant l’été 2016 la Premier League et Liverpool. Chez les Reds, il s’est imposé comme le numéro un sous les ordres de Jürgen Klopp et a atteint la finale de la Ligue des champions en 2018.

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Loris Karius a pensé à mettre un terme à sa carrière

La finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid s’est toutefois transformée en traumatisme sportif. Karius a été responsable de deux buts encaissés lors de la défaite 1:3, favorisée par une commotion cérébrale subie en cours de match et diagnostiquée seulement après coup.

« Jusqu’à ce moment-là, dans ma carrière, tout allait très vite vers le haut, puis je me suis soudainement effondré de façon spectaculaire, jusqu’au fond », s’est souvenu l’actuel joueur de 33 ans. Cette période a été « extrêmement dure », car il n’était « pas encore aussi solide sur le plan personnel ».

Par la suite, le gardien a perdu tout lien avec son métier. « Je me sentais simplement vide et j’ai même pensé à mettre un terme à ma carrière. Mais je n’avais que 25 ans et je ne pouvais pas simplement rester à la maison », a reconnu Karius. Le quotidien de footballeur professionnel était devenu un fardeau : « Pendant cette période, j’avais le sentiment que personne ne me comprendrait. Je n’avais plus envie de m’entraîner, je n’avais plus envie de jouer. »

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Depuis quand Loris Karius joue-t-il au FC Schalke 04 ?

Les tentatives de son entourage pour lui remonter le moral en évoquant son confort matériel n’ont eu absolument aucun effet. Karius a expliqué qu’on lui rappelait souvent qu’il jouait pour un club renommé, qu’il vivait dans un bel appartement et qu’il gagnait beaucoup d’argent. « Mais tout cela m’était complètement égal. J’allais simplement très mal et j’avais le sentiment de n’avoir personne pour m’aider à sortir de ce trou. Ce furent des années difficiles », a-t-il déclaré.

Même un accompagnement professionnel n’a d’abord pas apporté le tournant espéré. Il s’est certes confié à un préparateur mental, mais l’effet recherché n’a pas été au rendez-vous : « Je n’arrivais malgré tout pas à actionner l’interrupteur. Avec les années, j’ai en quelque sorte réussi à me sortir seul de ce creux. »

Son long parcours sur le plan sportif l’a ensuite mené, après un passage en prêt au 1. FC Union Berlin, en Angleterre, à Newcastle United. Après une période sans club, le FC Schalke 04 l’a recruté en janvier 2025 et a engagé le gardien expérimenté.