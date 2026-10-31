« Lennart n’a que 18 ans. Où en étiez-vous à 18 ans ? Il s’essaie à des choses sur le terrain comme en dehors », a rappelé Ballack sur DAZN. Il a également défendu la manière dont Karl se présente sur les réseaux sociaux : « Aujourd’hui, les réseaux sociaux ne comptent pas seulement pour la jeune génération. Chacun a le droit de se montrer comme il le souhaite. Il est aussi évident qu’on ne fait pas toujours tout bien. Les jugements sont malheureusement inévitables. »

Ballack répond ainsi notamment à Hoeneß, qui avait annoncé dans un entretien accordé à Welt am Sonntag vouloir avoir une discussion sérieuse avec le jeune talent offensif. Karl est « encore loin d’être une superstar », avait souligné le dirigeant emblématique du club. « Les jeunes joueurs ont besoin d’humilité et de pression. Les comparaisons avec Olise ne lui font manifestement pas de bien : il y a encore un monde entre eux. Je ne sais pas, par exemple, si c’est rendre service à Lennart Karl que de toujours le prendre dans ses bras. »

Que reproche le Bayern Munich à Lennart Karl ?

Hoeneß n’est apparemment pas le seul à formuler ces critiques. Selon Bild, d’autres responsables du Bayern voient également d’un œil sceptique la manière dont Karl se présente sur les réseaux sociaux. Son « style de vie glamour et sa vie privée avec sa petite amie influenceuse Zoe Käppele » déplairaient particulièrement aux dirigeants. Le message en interne : moins d’Instagram, plus de concentration sur le football. Tom Bischof, qui tient systématiquement sa relation à l’écart de la vie publique, devrait lui servir d’exemple.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Hoeneß recadre publiquement l’adolescent. Début mai déjà, il avait critiqué la tenue rose dans laquelle le joueur offensif, alors blessé, avait suivi depuis les tribunes le match remporté 4-3 contre le Real Madrid. « On n’est pas obligé d’apparaître sur Internet en costume rose », avait déclaré Hoeneß sur DAZN. Il avait évoqué un cas similaire concernant Bastian Schweinsteiger : « Franz (Beckenbauer, NDLR) et moi étions intervenus à l’époque aussi. »

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Ballack craint toutefois que le débat public sur l’attitude de Karl ne se mêle de plus en plus à celui sur sa progression sportive. Après onze matches, le jeune joueur compte jusqu’ici un but et deux passes décisives. « Qu’Uli Hoeneß critique la manière dont il se présente à l’extérieur est légitime. Mais il est tout aussi évident qu’il fait ainsi publiquement de Lennart une cible », a expliqué l’homme de 50 ans.

La prise de position de Ballack n’est toutefois pas tout à fait désintéressée : Karl fait partie des joueurs représentés par son agence Lucky 13. L’ancien international défend donc son protégé non seulement en tant que consultant pour DAZN, mais aussi du point de vue de son activité d’agent. Deux rôles qui entrent en conflit dans ce débat.

Ballack ne comprend pas non plus les récentes déclarations de Max Eberl, membre du directoire chargé des questions sportives : « Que Max Eberl estime maintenant que Lennart traverse un creux sur le plan sportif, en y ajoutant des faux pas, alors que ses performances sont clairement reparties à la hausse, est incompréhensible au vu du moment choisi et mérite, sur le fond, d’être pour le moins remis en question. »

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Ballack a une très haute opinion de son protégé. « Lennart Karl a du caractère. Il faut s’attendre à ce que cela lui vaille encore quelques frictions au cours de sa carrière », a-t-il déclaré. La progression de Karl au cours de l’année écoulée a été « remarquablement bonne ». Réussir à s’imposer au Bayern Munich dès l’âge de 17 ans témoigne non seulement de qualités footballistiques exceptionnelles, mais surtout de caractère.

Le message de conclusion de Ballack a donc été sans équivoque : « J’espère que Lennart ne se laissera pas complètement changer avant même d’avoir 20 ans. Il a tout mon soutien ! »