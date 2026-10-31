« Lennart n’a que 18 ans. Où en étiez-vous à 18 ans ? Tout comme il tente des choses sur le terrain, il le fait aussi en dehors », a rappelé Ballack sur DAZN . Il a également pris la défense de Karl concernant sa présence sur les réseaux sociaux : « Aujourd’hui, les réseaux sociaux occupent une place importante, et pas seulement pour la jeune génération. Chacun a le droit de se présenter comme il l’entend. Il est aussi évident qu’on ne fait pas toujours tout correctement. Les jugements sont malheureusement inévitables. »

Ballack répond ainsi notamment à Hoeneß, qui avait annoncé dans un entretien à Welt am Sonntag qu’il aurait une discussion sérieuse avec le jeune talent offensif. Karl est « encore loin d’être une superstar », a souligné le patron du club. « Les jeunes joueurs ont besoin d’humilité et de pression. Les comparaisons avec Olise ne lui font manifestement pas de bien : il y a encore un monde entre eux. Je ne sais pas, par exemple, si cela fait du bien à Lennart Karl qu’on le prenne toujours dans les bras. »

Que reproche le Bayern Munich à Lennart Karl ?

Hoeneß n’est apparemment pas le seul à formuler ces critiques. Selon Bild, d’autres responsables du Bayern voient eux aussi d’un œil sceptique la présence de Karl sur les réseaux sociaux. « Son mode de vie glamour et sa vie privée avec sa compagne influenceuse Zoe Käppele » déplairaient particulièrement aux dirigeants. Le message en interne : moins d’Instagram, davantage de concentration sur le football. Tom Bischof, qui tient systématiquement sa relation à l’écart du public, devrait servir d’exemple à Karl.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Hoeneß rappelle publiquement le jeune joueur à l’ordre. Début mai déjà, il avait critiqué la tenue rose portée par Karl, alors blessé, lorsqu’il avait suivi depuis les tribunes le 4-3 contre le Real Madrid. « On n’est pas obligé d’apparaître sur Internet en costume rose », avait déclaré Hoeneß sur DAZN. Il avait alors évoqué un cas similaire concernant Bastian Schweinsteiger : « Franz (Beckenbauer, NDLR) et moi étions aussi intervenus. »

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Ballack craint toutefois que le débat public sur l’attitude de Karl ne soit de plus en plus mêlé à son évolution sportive. Après onze rencontres, le jeune joueur compte jusqu’ici un but et deux passes décisives. « Il est légitime qu’Uli Hoeneß critique la façon dont il se présente publiquement. Mais il est aussi évident qu’en faisant cela, il désigne publiquement Lennart comme une cible », a expliqué l’homme de 50 ans. Il a également appelé Karl à réagir : « Lenny doit montrer sur le terrain qu’il peut sortir de ce creux. »

Le soutien de Ballack n’est toutefois pas totalement désintéressé : Karl fait partie des joueurs représentés par son agence Lucky 13. L’ancien international défend donc son protégé non seulement en tant que consultant pour DAZN, mais aussi du point de vue de son activité d’agent. Deux rôles qui entrent en conflit dans ce débat.

Ballack ne comprend pas non plus les récentes déclarations de Max Eberl, membre du directoire chargé du sport : « Que Max Eberl attribue maintenant à Lennart un creux sportif, assorti de faux pas, alors que ses performances sont de nouveau clairement en hausse, est incompréhensible au vu du moment choisi et mérite, sur le fond, d’être remis en question. »

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Ballack tient son protégé en haute estime. « Lennart Karl a du caractère. Il faut s’attendre à ce que cela lui attire encore quelques frictions au cours de sa carrière », a-t-il déclaré. Selon lui, la progression de Karl au cours de l’année écoulée a été « remarquablement bonne ». S’imposer au Bayern Munich dès l’âge de 17 ans témoigne non seulement de qualités footballistiques exceptionnelles, mais surtout de caractère.

Le message final de Ballack était tout aussi clair : « J’espère que Lennart ne se laissera pas complètement changer avant même d’avoir 20 ans. Il a tout mon soutien ! »