« Lennart n’a que 18 ans. Où en étiez-vous à 18 ans ? Comme il cherche sa voie sur le terrain, il le fait aussi en dehors », a rappelé Ballack sur DAZN . Il a également pris la défense de Karl concernant sa présence sur les réseaux sociaux : « Aujourd’hui, les réseaux sociaux ne jouent pas un rôle important uniquement pour la jeune génération. Chacun a le droit de se montrer comme il le souhaite. Il est aussi évident qu’on ne fait pas toujours tout correctement. Malheureusement, les jugements sont inévitables. »

Ballack répond ainsi notamment à Hoeneß, qui avait annoncé, dans un entretien accordé à Welt am Sonntag, vouloir avoir une discussion sérieuse avec le jeune talent offensif. Karl est « encore loin d’être une superstar », avait souligné le patron du club. « Les jeunes joueurs ont besoin d’humilité et de pression. Les comparaisons avec Olise ne lui font manifestement pas de bien, il y a encore un monde entre eux. Je ne sais pas, par exemple, si cela rend service à Lennart Karl de toujours le prendre dans ses bras. »

Que reproche le Bayern Munich à Lennart Karl ?

Hoeneß n’est apparemment pas le seul à émettre ces critiques. Selon Bild, d’autres responsables du Bayern voient eux aussi d’un œil sceptique la présence de Karl sur les réseaux sociaux. Son « mode de vie glamour et sa vie privée avec sa petite amie influenceuse Zoe Käppele » déplairaient particulièrement aux dirigeants. Le message en interne : moins d’Instagram, davantage de concentration sur le football. Tom Bischof, qui tient systématiquement sa relation à l’écart de la vie publique, est présenté comme un modèle pour Karl.

Ce n’est pas non plus la première fois que Hoeneß recadre publiquement l’adolescent. Début mai déjà, il avait critiqué la tenue rose avec laquelle le joueur offensif, alors blessé, avait suivi depuis les tribunes le 4-3 face au Real Madrid. « On n’est pas obligé d’apparaître sur Internet en costume rose », avait déclaré Hoeneß sur DAZN. Il avait évoqué un cas similaire concernant Bastian Schweinsteiger : « Franz (Beckenbauer, NDLR) et moi étions aussi intervenus. »

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Ballack craint toutefois que le débat public sur l’attitude de Karl ne soit de plus en plus mêlé à son évolution sportive. Après 11 matches, le jeune joueur compte jusqu’ici un but et deux passes décisives. « Qu’Uli Hoeneß critique la façon dont il se présente publiquement est légitime. Mais il est tout aussi clair qu’il fait ainsi publiquement de Lennart une cible », a expliqué l’homme de 50 ans. Il a également appelé Karl à réagir : « Lenny doit montrer sur le terrain qu’il est capable de sortir de ce passage à vide. »

La prise de position de Ballack n’est toutefois pas entièrement désintéressée : Karl fait partie des joueurs de son agence de représentation Lucky 13. L’ancien international défend donc son protégé non seulement en tant que consultant pour DAZN, mais aussi du point de vue de son activité d’agent. Deux rôles qui entrent en conflit dans ce débat.

Ballack ne comprend pas non plus les récentes déclarations de Max Eberl, membre du directoire chargé du sport : « Que Max Eberl affirme maintenant que Lennart traverse un passage à vide sur le plan sportif, en y ajoutant des faux pas, alors que sa courbe de performances repart clairement à la hausse, est incompréhensible au vu du moment choisi et, sur le fond, mérite pour le moins d’être questionné. »

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Ballack estime beaucoup son protégé. « Lennart Karl a du caractère. Il faut s’attendre à ce que cela lui vaille encore quelques frictions au cours de sa carrière », a-t-il déclaré. La progression de Karl au cours de l’année écoulée a été « remarquable ». S’imposer au Bayern Munich dès l’âge de 17 ans témoigne non seulement de qualités footballistiques exceptionnelles, mais surtout de caractère.

Le message final de Ballack a donc été tout aussi clair : « J’espère que Lennart ne se laissera pas complètement changer avant même d’avoir 20 ans. Il a tout mon soutien ! »