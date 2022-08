PSV-Monaco : Philippe Clement voit ses joueurs "favoris mentalement"

À la veille de se disputer la place en barrages de la Ligue des Champions avec le PSV, l’entraîneur de l’AS Monaco s’est montré serein.

Gonflés à bloc, les Monégasques. Et comment ne pas l’être après cet excellent début de championnat, qui a vu les hommes de Philippe Clement chercher trois points difficiles dans l’enfer de la Meinau (2-1) lors de la 1ère journée de Ligue 1.

Qui est le favori ?

Il faut dire que les joueurs du club princier étaient "en avance" physiquement sur les Alsaciens, en raison du 3e tour préliminaire aller disputé face au PSV Eindhoven (1-1) quelques jours plus tôt. Et les Monégasques s’apprêtent donc à retrouver les Néerlandais ce mardi pour une place en barrages de la tant convoitée Ligue des Champions.

Le gagnant de cette double confrontation affrontera soit l’Union Saint-Gilloise, soit les Glasgow Rangers (0-2 à l’aller, ndlr). Et au vu du match aller, lors duquel les Monégasques ont arraché le match nul face à de très bons Néerlandais, emmenés par un encore meilleur Sangaré, difficile de dégager un favori pour la qualification…

"Mentalement, nous sommes les favoris"

La question a tout de même été posée à l’entraîneur monégasque Philippe Clement. Et celui-ci pense que ses hommes le sont, au moins sur le plan mental. "Favoris ? Ça, c'est un mot intéressant pour les journaux. Pour moi, mentalement, nous sommes les favoris. Parce que je suis certain que physiquement nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain", a rappelé le Belge.

Getty

"Et ils ont l'avantage de jouer chez eux, devant leurs supporters. Mais ce n'est pas si important que ça. Les deux équipes sont très proches, avec chacune leurs qualités. On veut montrer que nous sommes la meilleure équipe lors des deux matchs. On l'a été sur le premier comme l'ont montré toutes nos occasions. On essayera de l'être à nouveau", a conclu Clement, qui va devoir trouver la bonne formule pour que la France puisse avoir trois représentants dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.