PSV - Monaco 1-2, Monaco s'offre le PSV à Eindhoven

Choc en Ligue Europa avec le PSV Eindhoven face à Monaco, et les Monégasques signent une belle performance.

Ce choc entre grands clubs européens représentait un duel pour la première place du groupe B, puisque le PSV, devant à la différence de buts, et Monaco comptaient, au coup de sifflet initial, deux points d'avance sur la Real Sociedad et quatre sur le Sturm Graz. Il fallait donc déterminer un leader de poule et à cce petit jeu, ce sont les Monégasques qui ont versé le premier sang.

Recruté contre la bagatelle de 17 millions d'euros à l'AZ Alkmaar lors de l'été, Myron Boadu attendait encore son premier but après onze apparitions sous le maillot asémiste et il faut croire qu'il attendait juste le bon moment de briller.

Et il a choisi la 20e minute de cette rencontre, où, sur un bon service de Caio Henrique en profondeur dans la surface, il parvenait à glisser le cuir entre les jambes de Drommel, 0-1. Vers la demi-heure de jeu, le potier des locaux se détendait bien face à la belle tentative deVolland pour l'ASM.

Boadu aurait même pu alourdir le score à deux reprises, mais s'est abstenu par maladresse. 0-1, le score au repos.

Les Néerlandais allaient néamoins se faire insistant après le premier acte. Le PSV multipliait les opportunités et allait finir par faire mouche à l'heue de jeu, quand un contrôle un peu raté de Vinicius permettait à Gakpo de reprendre le ballon du droit, et de tromper Nübel, 1-1.

C'est en toute fin de match que Diop redonnait un avantage décisif à Monaco d'un centre rasant de Caio Henrique pour un très beau succès 2-1 des asémistes.