PSG, Zico recadre Neymar : "Il a trop de préoccupations en dehors du terrain"

L'ancienne légende du football brésilien a commenté la situation de Neymar. Il lui conseille de se concentrer davantage sur le terrain.

La parole des anciens est sacrée au Brésil. Et souvent, Neymar fait partie de la discussion. Alors que Pelé a adoubé Kylian Mbappé et mis en garde Neymar dans un entretien accordé au Canal Football Club il y a quelques jours, c'est désormais Zico, qui dans les colonnes de Marca, a évoqué l'évolution et la situation du capitaine de la sélection brésilienne.

"Neymar doit rester au PSG parce que le cheikh a fait un gros effort et il mérite que Neymar lui rende ça. Le PSG peut grandir et être une grande équipe. Les meilleurs français jouent à l’étranger et c’est là que la France a commencé à gagner. Neymar devait changer un peu et penser à sa carrière de joueur de foot. Il a trop de préoccupations en dehors du terrain", a confié Zico.

"Neymar est différent de CR7 et Messi"

"Dans ce sens là, il est très différent de Cristiano Ronaldo et Messi, qui ne pensent qu’au football. Neymar pense à d’autres choses. Sur le terrain il fait aussi des choses différentes de Messi et Cristiano Ronaldo. Ces deux là, on ne voit jamais les rivaux faire des tacles appuyés sur eux, avec Neymar c’est différent. Il parle, ils vont le chercher, il fait des choses... C’est la différence pour être un grand. Neymar ne doit que se soucier de sa carrière de joueur parce qu’il a un talent hors du commun et il fait des choses fantastiques", a ajouté la légende brésilienne.

Zico a évoqué Vinicus Jr et Rodrygo, le futur du Brésil : "Je l'ai vu à l'âge de 14 ans et il sera un joueur important pour l'équipe nationale brésilienne à l'avenir. Le problème est que vous payez beaucoup d’argent et que vous pensez déjà devoir jouer et être décisif. Au Flamengo, il jouait bien. Il a quitté le centre de formation et tout le monde le connaissait. Il faut avoir de la patience. Il a sauté certaines étapes de son entraînement. Il a beaucoup de force et il est plus du genre à donner des buts aux coéquipiers. Rodrygo a plus de technique, mais il a moins de physique. Il aime apparaître à gauche, à droite ... C'est très bien".

Enfin, il est revenu sur le Ballon d'Or remporté par Luka Modric : "Jusqu'à la finale de la Coupe du monde, c'était parfait. Mérité. C'est un prix pour ses trois dernières années. Seul Salah aurait pu remporter le prix du meilleur de l'année, mais il a été blessé à Kiev et n'a pas pu briller lors de la Coupe du monde de football. Cristiano ou Mbappé auraient aussi pu gagner, mais Modric joue très bien. Si ça va, le Real Madrid est une chose, si il n'est pas bien, c'est une autre chose. Il est régulier et a conduit la Croatie à la finale d'une Coupe du Monde, ce qui n'est pas facile".