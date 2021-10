PSG : Wijnaldum fan de Marco Verratti

Le milieu de terrain des Pays-Bas a encensé son coéquipier italien et s'est réjoui d'évoluer avec Lionel Messi.

Georginio Wijnaldum a rejoint l'effectif pléthorique du Paris Saint-Germain cet été. Le Néerlandais a ainsi la chance d'évoluer avec Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos et bien d'autres stars du football mondial. Dans un entretien accordé au média officiel de la FIFA, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum a été interrogé sur ses premiers pas aux côtés de Lionel Messi, mais a tenu à mettre en avant un autre de ses coéquipiers.

"Tout le monde dit Messi et Ronaldo parce qu'ils ont dominé le jeu pendant 15 ans, et le troisième joueur est toujours différent. Quand on parle des meilleurs joueurs du monde, les gens disent automatiquement les milieux de terrain et les attaquants, mais nous avons aussi de grands défenseurs. Virgil van Dijk est l'un d'entre eux. Je joue maintenant avec Verratti au PSG et il est phénoménal. Les gens ne le diront pas parce que son rôle n'est pas de marquer beaucoup de buts et d'obtenir beaucoup de passes décisives, mais ce qu'il fait à l'entraînement et sur le terrain est magnifique", a expliqué le Néerlandais.

"Jouer avec Lionel Messi ? Voir la grandeur à une si courte distance est difficile à décrire. C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le voir s'entraîner tous les jours est un véritable honneur. Et de voir à quel point il est gentil en tant que personne, cela rend les choses encore plus spéciales. Tout le monde au PSG est vraiment heureux. Cela a donné un véritable élan au club. J'ai de la chance de l'avoir comme coéquipier", a ajouté Wijnaldum.

Si Georginio Wijnaldum a la chance d'évoluer aux côtés des plus grands en club, il n'est pas en reste lorsqu'il rejoint sa sélection nationale, dont il est le capitaine. En effet, avec les Pays-Bas, Georginio Wijnaldum joue avec des joueurs évoluant dans les plus grands clubs du monde comme Memphis Depay, Frenkie De Jong, Virgil Van Dijk ou encore Matthijs de Ligt.

Le milieu des Pays-Bas a également encensé deux de ses compatriotes : "Memphis est un grand joueur. Je pense que l'équipe se porte si bien grâce à Memphis. Personnellement, je pense que je m'en sors bien parce qu'il est si bon que nos adversaires doivent constamment garder un œil sur lui. Cela crée de l'espace pour moi, pour les autres milieux de terrain. Il rend les joueurs qui l'entourent meilleurs. C'est un attaquant maintenant, mais il fait bien plus que marquer des buts - il fait bouger les choses, il fait des passes décisives. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir".

"Virgil Van Dijk est-il le meilleur défenseur central du monde ? Tout le monde a sa propre opinion à ce sujet. Certaines personnes veulent voir un défenseur central qui est bon au ballon. Certains préfèrent un défenseur central qui est un leader, qui aide ses coéquipiers. D'autres préfèrent un défenseur central qui défend très bien. Virgil possède tout cela. Il fait partie des meilleurs", a conclu Georginio Wijnaldum.