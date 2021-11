PSG : Wijnaldum donne la recette pour gagner la Ligue des Champions

Vainqueur de l’édition 2019 avec Liverpool, Wijnaldum (PSG) explique la recette pour remporter la Ligue des Champions.

Au Paris Saint-Germain, les joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions en tant que titulaires se comptent presque sur les doigts d’une main. Keylor Navas, Sergio Ramos et Angel Di Maria l’ont fait avec le Real Madrid, Neymar et Lionel Messi avec le FC Barcelone et, plus récemment, Georginio Wijnaldum avec Liverpool.

"Grandir pendant la compétition"

En 2019, le milieu de terrain avait notamment permis aux Reds de terrasser le Barça en demi-finale avec un doublé. Aujourd’hui au PSG, le Néerlandais espère bien évidemment remporter ce trophée tant convoité. Mais il a conscience que la route sera longue, malgré la première place actuelle des Parisiens dans le groupe A avant de défier Leipzig mercredi.

Lors d’une interview accordée au site du club, il a donné la recette pour soulever la coupe aux grandes oreilles : "Ce que nous avons à faire, c'est faire face aux situations auxquelles on est confrontés, et grandir pendant la compétition parce que ces matchs sont toujours différents des autres. Je pense que la C1 est toujours différente parce que vous jouez contre des équipes d'autres pays, face à des systèmes différents, contre des joueurs que vous n’affrontez pas chaque semaine", a-t-il expliqué.

Les petits contre les gros, pas une science exacte

"C’est donc une compétition compliquée parce qu'une équipe réputée inférieure peut gagner contre les meilleures équipes, a rappelé Wijnaldum. Je pense que nous devons simplement gérer ce genre de choses de la meilleure façon possible, car il est toujours difficile de dire que nous devons faire ceci ou cela. On doit le faire parce qu'en cours de route, on ne sait jamais ce qui va arriver et ce que l’on doit faire."

"Je pense donc que l'équipe donnera le meilleur face aux différentes situations qui se présenteront à elle à l’instant T pour accroître ses chances de gagner les matches, et de gagner la Ligue des Champions", a conclu le milieu de terrain parisien, qui fait partie du groupe convoqué par Mauricio Pochettino pour défier Leipzig mercredi, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules.