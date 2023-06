PSG – Warren Zaïre-Emery dans le viseur de plusieurs clubs

À 17 ans, Zaïre-Emery représente le futur du PSG. À moins que le joueur, dans le viseur de plusieurs clubs, ne serve d'échange pour Bernardo Silva.

Il est l'une des rares satisfactions côté PSG cette saison et le club parisien souhaite construire son avenir autour de lui et des autres Titis qui doivent encore sortir du centre de formation. À 17 ans, Warren Zaïre-Emery a épaté tous les suiveurs de Ligue 1 en réalisant de très bonnes performances pour son jeune âge et se montrant parmi les rares joueurs de l'effectif à donner satisfaction en performant avec une bonne mentalité. Pourtant, son futur au club est menacé puisqu'il est dans le viseur de plusieurs clubs. Cela ne semble pas un problème puisque le PSG ne souhaite pas le laisser filer, sauf que Manchester City aimerait l'inclure dans le deal pour laisser venir Bernardo Silva à Paris.

Zaïre-Emery visé par plusieurs clubs

Luis Campos a été clair, il n'a aucune intention de vendre Zaïre-Emery qu'il compare régulièrement à Jude Bellingham en raison de sa précocité. Le milieu de terrain est encore très jeune mais son avenir semble tout tracé à Paris malgré l'avalanche de joueurs qui commencent à s'additionner à son poste. Car le PSG compte déjà en ses rangs Marco Verratti, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Vitinha auxquels il faut ajouter Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes qui reviennent de prêt mais aussi Manuel Ugarte qui arrive du Sporting CP. Un prêt pourrait être envisagé pour WZE.

Toujours est-il que cet embouteillage au milieu à Paris pousserait désormais plusieurs formations à se pencher autour du cas du Parisien et aimerait en profiter pour l'attirer dans leurs filets. Le Borussia Dortmund, qui aimerait remplacer Bellingham, et Liverpool, qui doit entièrement remettre son milieu de terrain à jour, sont les plus intéressés et pourraient tenter d'approcher le joueur qui ne veut pas se cantonner au banc des remplaçants. Très peu probable toutefois de voir le PSG accepter de libérer sa pépite.

Mais une autre situation pourrait pousser le club à s'en séparer. Cible principale du PSG cet été, Bernardo Silva aimerait quitter Manchester City après avoir répété à l'envi que la ville anglaise le déprimait. Mais les Skyblues ne sont pas prêts à brader leur talent pour lequel ils demandent pas moins de 80M. Selon RMC Sport, les Cityzen seraient par contre prêt à diminuer le prix du Portugais en échange de Warren Zaïre-Emery. Un bon moyen de mettre la pression sur le club parisien pour qu'il paie le prix fort, accepte de lâcher une pépite ou renonce au transfert de Bernardo Silva.