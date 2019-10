PSG, Verratti - "Paris m'a beaucoup donné"

Marco Verratti a prolongé son bail avec le PSG jusqu'en 2024 ce mercredi, lui qui a rendu hommage au club avec qui il entame sa 8e saison.

C'est officiel, Marco Verratti a signé mercredi une prolongation de bail avec le jusqu'en 2024.

Le PSG prolonge Verratti jusqu'en 2024

L'article continue ci-dessous

Alors que son précédent contrat le liait au club jusqu'en 2021, Verratti a signé sa 5e extension de contrat depuis son arrivée à Paris. 3e joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel cette saison (13 matches), l'international italien a remercié le club dont il constitue l'un des piliers.

"C'est quelque chose qui me fait plaisir, je suis heureux. Je pense que j’arrive au moment le plus important de ma carrière. Je pense qu’à 27 ans, tu connais beaucoup plus de choses, tu as plus d'expérience et je pense que c'est l'âge pour faire les choses bien. C'est pour ça que je suis vraiment content de pouvoir poursuivre ici à Paris", a estimé le milieu italien sur le site officiel du club.

"Je suis quelqu'un qui s'attache très vite. Je pense que Paris m'a beaucoup donné. Je vis le rêve que j'avais étant enfant. Celui de disputer des grands matches avec des grands joueurs, contre de grands adversaires. Je me sens vraiment très bien ici. J'espère pouvoir rendre tout ce que le club a fait pour moi. Ça passe par le travail, de tout donner pour ce maillot. Après, je ne peux pas assurer qu'on va tout gagner, mais on va tout essayer pour y arriver.", promet encore Marco Verratti.