PSG, Verratti : "Jamais facile de gagner le championnat"

Le milieu italien espère être de nouveau sacré champion de France dimanche soir. Il a jugé la très bonne saison de Lille, le dauphin du PSG.

Tenu en échec par à domicile dimanche dernier, le PSG a une nouvelle fois l'occasion d'être officiellement champion de ce week-end. En déplacement sur la pelouse de son dauphin, le club de la capitale aura à coeur de l'emporter afin d'assurer son huitième titre de champion de France, le deuxième consécutif, après avoir vu sa série brisée par l'AS en 2017.

Lors d'une interview accordée au site officiel du PSG, Marco Verratti a insisté sur le fait que la n'est pas si facile à remporter : "Il faut gagner le championnat. Il y a beaucoup de matches dans une saison, et il faut les gagner. Ce n’est jamais facile. Le a construit une grande équipe, avec de grands joueurs, mais cela ne veut pas dire que c’est facile pour nous. Nous sommes des personnes normales, nous travaillons comme tout le monde".

Verratti heureux pour le LOSC et Galtier

Le milieu du PSG a encensé Lille : "Je suis content pour et pour son entraîneur (Christophe Galtier). On a joué beaucoup de fois contre ce dernier, et c’est quelqu’un que j’admire. Je le vois toujours souriant, c’est une bonne personne. L’année dernière, Lille a vécu une saison difficile. Ce n’était pas facile pour eux, ils ne sont pas passés loin de descendre en . Jusqu'à aujourd'hui, ils font un championnat fantastique. Ils ont un grand avenir devant eux. On doit aborder ce match très sérieusement car ce sera un match compliqué. Ils jouent très bien chez eux. Il faudra attaquer et faire le jeu".

Peu habitué à marquer, Marco Verratti est heureux d'avoir ouvert son compteur cette saison contre : "Bien sûr, c’était une demi-finale de coupe, ce but était donc forcément important. Arriver en finale n'est jamais facile. Ce sont des matches uniques. Le football est magnifique car il peut se passer plein de choses. Ce ne sont pas toujours les mêmes équipes qui gagnent. Mes neuf buts avec le PSG ? Oui, je me souviens de tous les buts. Le premier, c’était contre Barcelone. C’était étrange car c’était un but de la tête, qui n’est pas la façon la plus facile pour marquer ! Je pense que c’est le but dont je me souviens le plus. C’était un match important dans la saison, et on l'a gagné. J’ai marqué mes neuf buts à Paris, au Parc des Princes. Je préfère marquer devant nos supporters, pour qu'ils soient contents !".

L'Italien veut également remporter la : "Je pense qu’une finale et un titre ont une saveur particulière. Ce n’est pas parce que nous ne sommes pas arrivés à gagner la que la Coupe de France est différente. On joue toujours pour atteindre nos objectifs. On est le Paris Saint-Germain, on a l’obligation de bien faire les choses à tous les matches. C’est un match important. Les gens sont habitués mais, dans dix ou quinze ans, on n'arrivera peut-être plus à enchaîner les trophées comme ces dernières années. Gagner les trophées n'est pas facile. En tout cas, porter ce maillot rouge et bleu lors d'une finale est toujours particulier".