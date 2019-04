PSG - Verratti et Cavani également absents à Montpellier ?

Thomas Tuchel devra composer avec de nombreux absents pour le match en retard de la 34e journée à Montpellier ce mardi (19h).

Le PSG se déplace à ce mardi soir (19h), un match comptant pour la 34e journée de Ligue décalé en raison de la finale de la . Trois jours après leur défaite surprise aux tirs aux buts, les Parisiens se déplacent dans l'Hérault avec de nombreux absents, comme c'est devenu régulier pour Thomas Tuchel ces dernières semaines.

Pas au mieux physiquement, Marco Verratti et Edinson Cavani devraient être ménagés par l'entraîneur allemand selon L'Equipe et laissés à Paris. L'Italien, victime d'une torsion de la cheville contre , avait pu tenir sa place et jouer les 120 minutes de la finale ce samedi. L'Uruguayen, de retour contre le club de la Principauté puis entré en jeu contre Rennes, peine toujours à revenir de sa blessure à la hanche contractée début février contre .

En plus de ces deux forfaits, l'ancien entraîneur de Dortmund a annoncé qu'aucun retour n'était à prévoir : déjà blessés pour la finale contre Rennes Thiago Silva, Thilo Kehrer et Thomas Meunier ne sont toujours pas aptes. "Aucun retour de blessure n'est prévu pour l'instant. Thiago Silva, Thilo Kehrer, Thomas Meunier et Stanley Nsoki sont forfaits", a-t-il précisé ce lundi en conférence de presse. Enfin, Kylian Mbappé est suspendu après avoir été expulsé en fin de prolongations ce samedi.

Comme lors du déplacement à le 17 avril (2-3), Thomas Tuchel devrait convoquer plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation dans son groupe. Loïc Mbe Soh et Arthur Zagre, tous deux âgés de 17 ans, devraient pour leur part être du voyage avec le groupe professionnel.

Si le PSG n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, le coach a prévenu : pas question de galvauder les quatre dernières rencontres de championnat : "Dans un club comme le PSG, ce n'est pas possible de se laisser aller, on doit être prêt demain", a-t-il déclaré en conférence de presse.