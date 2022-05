PSG : Unai Emery tacle Kylian Mbappé et le feuilleton autour de son avenir

Enfin ! Kylian Mbappé a mis fin au feuilleton autour de son avenir ce week-end en annonçant sa décision de prolonger au Paris Saint-Germain samedi soir. Un véritable tremblement de terre tant énormément de monde s'attendait à voir le champion du monde 2018 débarquer au Real Madrid, son club de rêve depuis sa tendre enfance, cet été.

En Espagne également cette décision a surpris. Elle a même déçu certains et provoquer de la colère chez d'autres. Entre l'incompréhension des supporters du Real Madrid, la colère de Javier Tebas qui compte porter plainte contre le PSG, où encore les réactions diverses de la presse espagnole, le choix de Kylian Mbappé a du mal à passer. Pour Unai Emery, qui a côtoyé l'attaquant à ses débuts au PSG, plus que le choix, c'est la manière qui peut être remise en question.

Après la victoire de son équipe face au FC Barcelone lors de la dernière journée de Liga, Unai Emery en a profité, en conférence de presse, pour prendre position sur le dossier Kylian Mbappé : "C'est une décision très personnelle, mais c'est venu trop tard. J'apprécie beaucoup le gamin et je respecte sa décision, mais pas le timing ni la forme. Ce n'est pas bon pour le football".

Une analyse compréhensive puisque le Real Madrid et le PSG étaient suspendus aux lèvres de Kylian Mbappé et forcément celui qui ne parviendrait pas à ses fins aurait pris du retard sur le prochain mercato estival. Les Merengue avaient fait du Français leur priorité, quitte à laisser passer Erling Haaland, et au bout du compte ils se retrouvent sans aucun des deux, alors que si Mbappé avait rendu son verdict plus tôt, ils auraient sûrement fait une offensive pour l'attaquant norvégien.

Ce dimanche, Kylian Mbappé a tenté d'éteindre l'incendie en publiant un message sur ses réseaux sociaux avec une pensée pour le Real Madrid : "Depuis tout petit, au lieu de rêver ma vie, je préfère vivre mon rêve. Depuis tout petit, je suis animé par la même passion et la même ambition. Ça me vaut parfois quelques incompréhensions mais j'assume cette franchise qui est ma politesse à moi. Aujourd'hui je voulais vous annoncer que j'ai choisi de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain. J'ai la conviction qu'ici je peux continuer à grandir au sein d'un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets".

"Je remercie le président, Nasser Al-Khelaïfi, pour sa confiance, son écoute et sa patience. J'ai également une pensée pour tous les supporters du PSG, en France et à travers le monde, pour leurs innombrables témoignages d'affection, en particulier ces derniers mois. Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations", a conclu Kylian Mbappé.