PSG - Un nouveau record pour Kylian Mbappé

L'attaquant parisien a marqué le seul but de la rencontre sur la pelouse de Saint-Etienne (0-1) ce dimanche soir pour offrir la victoire à son équipe.

En marquant son 19e but de la saison ce dimanche soir à Geoffroy Guichard contre Saint Etienne (0-1), Kylian Mbappé a offert les trois points au PSG. Mais il aussi réalisé une performance vieille de 45 ans pour un joueur Français dans notre championnat : inscrire 19 buts en 18 matches disputés.

Une performance impressionnante pour le jeune champion du monde de 20 ans, qui en est ainsi à 48 réalisations en Ligue 1 en moins de trois saisons avec Monaco et le Paris Saint-Germain. Seul Lionel Messi a inscrit plus de buts dans les cinq grands championnats européens cette saisons (22). Une performance d'autant plus remarquable que Kylian Mbappé ne tire pas les pénaltys à Paris, exercice réservé en premier lieu à Neymar et Edinson Cavani.

Kylian Mbappé a inscrit son deuxième but de la semaine, après celui marqué à Old Trafford en Ligue des champions contre Manchester United, mardi en huitième de finale aller (0-2). Il assume parfaitement son rôle d'avant-centre sur lequel reposent largement les espoirs offensifs parisiens, avec les blessures successives de Neymar et d'Edinson Cavani.

19 - Kylian Mbappé 🇫🇷 est le 1er joueur français à compter 19 buts après seulement 18 matches sur une saison de Ligue 1 sur les 45 dernières années. Délirant. @PSG_inside @KMbappe pic.twitter.com/lTCTUcsbRe — OptaJean (@OptaJean) 17 février 2019

Pas de quoi déstabiliser le jeune attaquant, qui a cette fois-ci profité d'un ballon par dessus la défense de Daniel Alves pour loger une belle reprise de volée dans la lucarne de Stéphane Ruffier.

"Dani [Alves] me la met bien, je la joue à l’instinct et elle finit en lucarne", déclare-t-il à l'issue de la rencontre sur Canal+. Avant de se projeter directement sur le prochain match, mercredi soir contre Montpellier au Parc des Princes : "ll y a un match mercredi, donc on peut encore améliorer ça mercredi. Mais voilà, c’est bien, il faut continuer et viser le plus haut possible. Les stats c’est bien, mais l’équipe c’est mieux."

Avec ses 19 réalisations, Mbappé domine actuellement le classement des buteurs de Ligue 1, deux longueurs devant son coéquipier actuellement blessé Edinson Cavani (17 buts) et le Lillois Nicolas Pépé (16 buts). Il est ainsi idéalement placé pour tenter d'aller remporter le premier trophée de meilleur buteur de Ligue 1 de sa carrière, lui qui s'était arrêté à 13 buts la saison passée, loins des 28 buts de l'Uruguayen.