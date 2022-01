PSG : un groupe sans Sergio Ramos mais avec Messi pour Nice en Coupe de France

Ramos, Neymar, Wijnaldum, Navas, Marquinhos, Di Maria, Hakimi, Diallo et Gueye. Non, ce n’est pas l’équipe qu’a pour ambition d’aligner Mauricio Pochettino contre Nice en Coupe de France. Bien au contraire. Face aux Aiglons, l’entraîneur du PSG va devoir se passer de tous ces joueurs, entre blessure pour les trois premiers cités et départ en sélection pour les six autres.

Du rythme pour Messi

Ce n’est donc pas une surprise de voir de nombreux « Titi parisiens » dans le groupe retenu par Pochettino. En plus des désormais habitués au groupe pro Xavi Simons et Edouard Michut, ils sont six à être réquisitionnés pour ce match de Coupe de France dont Lucas Lavallée, qui s’est confié à GOAL.

Si l’effectif est rajeuni et les absences nombreuses, ce match contre Nice va permettre à Lionel Messi de reprendre du rythme, à quelques semaines du choc contre le Real Madrid.

Ayant joué une petite demi-heure contre Reims, l’Argentin avait été à la disposition du PSG afin de se remettre totalement du Covid-19. On devrait donc certainement le voir titulaire ce lundi soir au Parc des Princes.



L'article continue ci-dessous