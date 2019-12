PSG, un contrat XXL pour Mbappé ?

Le futur de l'attaquant français est une priorité pour le club de la capitale. Le PSG aurait proposé un contrat en or au champion du monde 2018.

La prolongation de Kylian Mbappé est la nouvelle priorité du . Conscient de toute la spéculation autour de l'avenir du champion du monde 2018 et notamment de l'intérêt prononcé du à son sujet, qui est attentif à la situation de l'attaquant français chaque été et n'hésitera pas à passer à l'offensive le moment voulu, le champion de en titre doit assurer ses arrières et éviter de se retrouver dos au mur dans le dossier Mbappé.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé est allé au et si à priori ce n'était pas pour rencontrer les propriétaires du Paris Saint-Germain et discuter de son avenir, l'attaquant français a très probablement fait un détour pour voir les dirigeants du club de la capitale. Une chose est sûre, Kylian Mbappé et les décideurs du PSG vont se rencontrer bientôt, comme l'a confirmé le joueur afin de parler sa participation aux Jeux Olympiques mais aussi d'une prolongation de contrat.

36M€ nets par an ?

La stratégie du Paris Saint-Germain semble claire. Tout faire pour blinder Kylian Mbappé et l'écarter des radars du Real Madrid. Le club de la capitale devra utiliser chaque atout dans sa manche, le laisser participer aux JO peut en être une, l'assurer de l'ambition du club dans les prochaines années aussi, mais il y a également le côté salarial à prendre en compte. Et le Paris Saint-Germain ne compte pas lésiner sur les moyens sur ce plan-là.

Selon les informations du média espagnol, ABC, le Paris Saint-Germain aurait prévu de formuler une offre XXL pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Le club de la capitale aurait prévu d'offrir 36 millions d'euros par an nets au champion du monde 2018. Avec une telle offre, le champion de France en titre mettrait ainsi Kylian Mbappé sur le même piédestal que Neymar, les deux stars parisiennes toucheraient ainsi plus ou moins le même salaire.

Néanmoins, une question risque de se poser. Si l'information du média ABC est confirmée, le Paris Saint-Germain pourra-t-il conserver ses deux stars qui reçoivent un salaire aussi important. Une chose est sûre, le Paris Saint-Germain semble en mesure de réaliser des folies pour conserver son jeune attaquant français et éviter de le laisser filer entre les mains du Real Madrid de Florentino Pérez et surtout de Zinedine Zidane.