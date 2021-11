PSG : Un ancien défenseur trouve que "l'équipe défend de manière bancale"

Le PSG s'est incliné ce mercredi soir sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions. Dominé, le club de la capitale a longtemps plié sans rompre et a même ouvert le score par l'intermédiaire de Kylian Mbappé. Mais la pression des Cityzens sur le but de Keylor Navas était trop forte. Le champion d'Angleterre en titre a finalement réussi à inscrire deux buts en très peu de temps et à l'emporter. Certes, le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, mais ce résultat peut laisser des regrets d'autant qu'il le condamne à la deuxième place du groupe.



Les notes de City-PSG : Neymar passe à côté, Marquinhos si précieux



Dans une interview accordée à Le Parisien, Didier Domi, ancien défenseur du PSG, a vivement critiqué la manière de défendre du club de la capitale : "Il y a toujours des moyens de gagner. Ils ont marqué en premier… Mais City mérite sa victoire. C’est difficile pour le PSG car les joueurs ne défendent jamais sur la largeur. Tactiquement, les Anglais ont parfaitement su exploiter les faiblesses du PSG. On l’a vu sur les côtés : des un contre un, des centres… La première occasion parisienne n’arrive qu’à la 27e minute je crois. C’était à sens unique".

"Manchester City a trop souvent trouvé des situations de supériorité"

"Le comportement des attaquants ? C’est un problème. On doit toujours en avoir un qui rejoint la ligne du milieu. Quand tu ne défends qu’à trois sur la largeur, c’est trop difficile. Ils ont trop souvent trouvé des situations de supériorité. Mahrez était trouvé à l’opposé, il était seul et, à sa guise, il a créé du danger. Avec un milieu à trois, il te faut énormément de poumons. Guardiola le savait avant le match", a ajouté le défenseur formé au Paris Saint-Germain.



PSG : Mauricio Pochettino lassé par les rumeurs sur son avenir



L'ancien latéral gauche de 43 ans a confessé que l'absence de Marco Verratti n'a pas arrangé les choses pour le Paris Saint-Germain : "Le fait de bien sortir le ballon, c’est aussi une manière de défendre. Cela te permet de souffler, d’apporter du danger. Alors que, là, on était acculé en permanence. On le voit sur le but de Mbappé que les relais sont possibles. C’était la première vraie sortie de balle. Marco est capable de ressortir le ballon tout seul. Et, là, on a eu trop de problèmes au milieu de terrain. Il faut jouer avec ses qualités et savoir s’adapter".



"J’aurais aimé voir un peu plus d’enchaînements"



Didier Domi a regretté certaines options tactiques de Mauricio Pochettino que ce soit sur le plan défensif ou offensif : "Avec des blessés, tu ne peux pas sortir le ballon de la même manière, c’est clair. L’équipe défend de manière déséquilibrée, bancale. On concède trop d’occasions, de situations. C’est trop facile pour l’adversaire de nous pénétrer. C’est l’axe de travail principal. Quand Mahrez récupère le ballon, on est déjà dans les 20 derniers mètres. La première des qualités des grandes équipes, c’est de récupérer le ballon avec agressivité. Il faut toujours 8 à 9 joueurs en bloc. On avait une infériorité numérique en permanence".

"J’aurais aimé voir un peu plus d’enchaînements, que le PSG écarte le jeu. La vitesse, on l’a avec les latéraux et Mbappé. L’occasion du but est sublime. Il faut toujours mettre ses meilleurs joueurs au milieu. Sans eux, il faut que les attaquants décrochent pour trouver des trois contre deux au milieu de terrain. Et ensuite trouver de l’explosivité dans les 30 ou 40 derniers mètres. Nuno Mendes l’a fait un peu mais on aurait dû le voir plus souvent", a conclu l'ancien défenseur du PSG.





L'article continue ci-dessous