PSG - Tuchel serait prêt à sacrifier Cavani, qui voudrait aller au bout de son contrat

Alors que son entraîneur ne serait pas contre le fait de le voir partir cet été, Edinson Cavani aimerait, pourquoi pas, finir sa carrière au PSG.

Edinson Cavani a deux objectifs. Le premier, physique, consiste à se remettre rapidement de sa blessure en haut de la cuisse contractée face à (1-0) début février afin de disputer la finale de la contre Rennes, prévue le 27 avril. Le second concerne sa carrière, car le "Matador" ne sait toujours pas de quoi elle sera faite lors des prochains mois.

Au mois de juin, Cavani sera effectivement à un an du terme de son contrat avec le club de la capitale et, d’après les informations du quotidien Le Parisien, aucun projet de prolongation n’a pour l’instant vu le jour… Pire, selon nos confrères, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, aimerait que sa direction travaille sur un transfert de l’Uruguayen dès cet été !

L'article continue ci-dessous

Cavani : "Peut-être finir ma carrière au PSG"

Pour le technicien allemand, l'ancien buteur de n’est plus indispensable à l’effectif et, s’il n’est pas prolongé, le prochain mercato estival sera la dernière occasion pour le PSG de le vendre à un prix correct - entre 40 et 50 millions. Quid du second souhait de Cavani ? Justement, celui-ci n’entend pas du tout quitter la capitale !

"Je suis parti pour finir mon contrat et peut-être ma carrière au PSG, déclarait-il en janvier à nos confrères. J’aurai alors 33 ans et j’irai vers les 34. Je ne sais pas si je continuerai à jouer après 2020 et si ce sera à Paris. Mais, moi, je veux aller au bout de mon contrat. Je me sens bien ici, le club est content de moi et les supporters aussi."

Toujours selon le quotidien, Cavani ne compte pas quitter Paris cet été pour une bonne raison : sa femme attend leur premier enfant, et celui-ci devrait voir le jour au mois de mai. L’objectif de l’Uruguayen serait de partir libre à l’expiration de son contrat, puis tenter une dernière aventure en ou en avant de retourner en . Reste à savoir ce qu’en pensera le PSG.