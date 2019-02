PSG - Tuchel prévient avant Saint-Etienne : "C’est dangereux de rester dans l’euphorie tout le temps"

Avant le déplacement du PSG à Saint-Etienne dimanche (21h00), Thomas Tuchel s'est présenté en conférence de presse.

Le groupe :

“Thomas Meunier n’est pas disponible demain, Choupo-Moting est malade. Tous les autres sont disponibles. Il va falloir aussi gérer les joueurs qui étaient blessés récemment, comme Verratti, et Kimpembe. On verra après l’entraînement s’ils seront avec nous.”

Saint-Etienne :

“Saint-Etienne est une bonne équipe, qui joue bien contre les cinq premiers du championnat. L’équipe a beaucoup d’expérience. J’attends que l’on joue à notre meilleur niveau si l’on veut gagner à Saint-Etienne. C’est nécessaire. C’est un grand défi de jouer contre Saint-Etienne dans cette atmosphère. Nous devons être prêts. Nous sommes ici pour donner le meilleur à chaque match.“

@TTuchelofficial : "C'est un grand défi de jouer contre @ASSEofficiel, dans cette atmoshpère. Nous devons être prêts." #PSGlive — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 16 février 2019

Le match contre Manchester United :

“Tout le monde est dans l’euphorie après cette victoire c’est normal de savourer un jour après cela. On doit être prêts pour les autres matches il faut continuer à travailler dur c’est dangereux de rester dans l’euphorie tout le temps. On doit rester humble et même critiques vis-à-vis de nous-mêmes.”

L'article continue ci-dessous

Marquinhos :

“Marquinhos est très fort à tous les postes. C‘est un des meilleurs défenseurs du monde, mais aussi un des meilleurs milieux du monde actuellement. C’est un joueur incroyable qui doit et qui veut toujours s’améliorer. “