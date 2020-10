PSG : Tuchel pourrait ménager Mbappé et Kimpembe contre Dijon

En conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a annoncé qu'il pourrait ménager Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe samedi (21 h) contre Dijon.

Confronté à une avalanche d'absences pour la réception de samedi (21 h) dans le cadre de la 8e journée de , Thomas Tuchel pourrait également décider de ménager les internationaux français Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.

Lors du point presse organisé ce vendredi, l'entraîneur allemand a déclaré : "Je pense qu'on doit penser à laisser Kylian (Mbappé) et Presnel Kimpembe sur le banc. Ils ont trop joué avec l'équipe nationale. Ils ont eu trop de voyages, trop de matches. On va affronter une bonne équipe dans les transitions offensives, qui joue vite et qui est performante sur les attaques rapides. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Nous allons discuter avec le staff médical et Kylian et 'Kimp' sont deux grandes questions pour demain."

Marco Verratti (cuisse) Leandro Paredes (cuisse), Mauro Icardi (genou), Thilo Kehrer (adducteurs) et Gana Gueye (cuisse) seront absents. Layvin Kurzawa et Angel Di Maria sont suspendus. Tuchel a aussi évoqué des "doutes pour Keylor Navas et Alessandro Florenzi."