PSG - Tuchel parle du leadership de Neymar : "il peut être un leader avec sa créativité"

Le coach du PSG a donné sa vision de Neymar en tant que leader avant le match à Angers.

Neymar prend de plus en plus de poids au sein du PSG, sur et en dehors du terrain. La star du PSG se serait agacée par l’attitude de certains de ses partenaires notamment et n'aurait pas ménagé les remarques envers deux de ses coéquipiers.

Ses récentes prises de parole font poser la question de son leadership.

En conférence de presse, avant le match du PSG face à Angers (samedi, 17h00), Thomas Tuchel a livré sa vision du sujet.

"Il y a beaucoup de façons de montrer son leadership, ce n'est pas seulement le fait d'être capitaine. Neymar n'est pas le même leader que Thiago, Marquinhos ou Buffon. C'est différent, il est un joueur très créatif, il peut être un leader avec sa créativité parce qu'il est courageux, il n'a jamais peur, il joue toujours offensif.

Mais je suis très satisfait avec Thiago comme capitaine et Marquinhos comme vice-capitaine. Je ne change pas si ce n'est pas nécessaire", a indiqué le coach allemand.