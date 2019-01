PSG, Tuchel : "Neymar ? On doit protéger les joueurs"

Le coach parisien semblait furieux contre les Strasbourgeois et leur entraineur en raison du traitement réservé à Neymar.

Le PSG a validé son ticket pour les 8es de finale de la Coupe de France. Toutefois, la qualification a une saveur mitigée pour les Franciliens à cause de la blessure de Neymar. En conférence de presse d'après-match, le coach allemand a regretté la sortie de son joueur vedette. Et il a encore plus regretté l'attitude des joueurs Alsaciens pendant et après le match vis-à-vis de la star auriverde.

Quelles sont les nouvelles de Neymar ?

On n'a pas de nouvelles car il est à l'hôpital. Le médecin est inquiet et Neymar aussi car c'est le même pied qui est touché. On doit attendre.

Quel est votre avis sur les propos de Thierry Laurey, qui dit que Neymar ne peut s'en vouloir qu'à lui-même ?

On doit protéger des joueurs. Je peux pas cautionner qu'un coach dise que c'est de la faute d'un joueur qu'il est blessé.

Un mot sur la rentrée de Jesé. Etes vous content de lui malgré la relation compliquée qui existe entre vous ?

Jesé a une relation compliquée avec le club mais pas avec moi. Il a eu une attitude très professionnelle, pendant longtemps, donc il a mérité de jouer quelques minutes. Il s’entraine très bien, se montre professionnel, à l’heure avec le sourire, chaque jour. C’est un bon garçon. J’ai connu beaucoup de joueurs dans cette situation mais il s’adapte bien.

Choupo-Moting a encore fait une bonne entrée...

Kylian et Neymar sont nos attaquants. C’est un garçon très important Choupo-Moting. Quand il rentre sur le terrain, il peut faire des choses que ce soit pendant 1 minute ou 10 minutes. Il est fort. Il a pu jouer dès le début ce soir, il a très bien joué la première mi-temps. Mais on le voit que c’est autre chose de jouer 90 minutes, il a perdu la connexion, c’est devenu de plus en plus difficile pour lui, on a perdu notre rythme. On peut voir qu’il lui manque du temps de jeu, mais il est toujours positif et capable de rester compétitif et concentré malgré cela.

Propos recueillis par Sabrina Belalmi